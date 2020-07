Xiaomi Mi Band 5 Global chega a 15 de julho… mas há mais novidades

A Xiaomi acabou de anunciar a data para o lançamento da tão aguardada versão global da Mi Band 5. A smartband que já conquistou a China, será sucesso garantido também pelo mundo ocidental.

Mas além da Mi Band, haverá mais novidades a chegar ao ecossistema Xiaomi.

Xiaomi Ecosystem Product Launch marcado para 15 de julho

Foi através das redes sociais que a Xiaomi anunciou esta manhã o evento que trará para Portugal e para o resto do mundo, a Xiaomi Mi Smart Band 5, a versão global da Mi Band. Infelizmente, ao que tudo indica, a versão global chegará com todas as novidades, menos as mais interessantes, nomeadamente NFC, sensor SpO2, nem assistente de voz.

Pela publicação que anuncia o evento, é possível perceber que o evento tratá mais do que uma smartband. Na verdade, será um vasto conjunto de produtos que irão aumentar a família de produtos Xiaomi.

Um dos primeiros produtos que se destacam deste cartaz é a trotinete elétrica, possivelmente a Mijia Electric Scooter 1S que foi recentemente lançada também na China. Este modelo foi lançado por 1.999 yuan, o que equivale a mais ou menos 250 €. No entanto, é evidente que por cá o preço deverá ficar acima dos 400 €.

Um monitor Xiaomi poderá também ser lançado para o mercado global. Além disso, é possível que a empresa venha ainda a apresentar o Xiaomi Mi TV Stick, que já se encontra elegível nas lojas oficiais da marca.

Por fim, o evento irá decorrer nas redes sociais e canal de YouTube da Xiaomi às 13:00 de Lisboa. Fique atento ao Pplware, estaremos a acompanhar tudo em direto.