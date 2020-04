E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos de algumas evoluções na ciência acerca do Coronavírus, do mérito da fotografia no Huawei P40 Pro, de novidades acerca da Playstation 5, e muito mais.

Apesar de ainda não estarem criadas todas as condições para a plena funcionalidade da rede 5G, há já vários modelos de smartphones interessantes e apetecíveis, lançados no mercado, preparados para esta conectividade.

Tal como seria de esperar, a China detém uma das maiores fatias quer da produção de smartphones, quer do fabrico de peças que integram esses equipamentos. Até ao momento, o país asiático já enviou mais de 26 milhões de produtos para smartphones 5G.

O modelo de negócio da Microsoft mudou muito ao longo dos últimos anos. A empresa abandonou as licenças por produto para abraçar uma filosofia de subscrição de serviços, que assim se torna mais simples de gerir pelos utilizadores.

Até agora tínhamos o Office 365 como a cara mais conhecida desta forma de aceder aos seus produtos, uma oferta alargada. Isso mudará em breve e esta solução muda de nome. O Microsoft 365 é a nova oferta, com muito mais para dar aos utilizadores.

A luta atual da humanidade não é contra um asteroide que possa estar em rota de colisão com a Terra. Felizmente não temos atualmente mais esse temor. Contudo, existe uma ameaça real de um possível “ataque” de um asteroide contra o nosso planeta. Claro, provavelmente poderão estar a pensar que isso nunca acontecerá… tal como pensaram que uma pandemia nunca aconteceria com esta dimensão, verdade? A NASA prepara-se para alterar a trajetória de um asteroide.

A agência espacial norte-americana está a desenvolver um motor de iões que dará propulsão à missão DART, projetada para criar uma colisão com o asteroide Didymos B.

Todas as empresas têm um momento em que devem fazer escolhas, tomar decisões, muitas deles difíceis de tomar. A Samsung parece estar a passar uma fase de reorganização e decidiu que irá deixar de produzir ecrãs LCD até ao final do ano de 2020.

A empresa sul-coreana irá então focar-se, em exclusivo, na produção dos ecrãs OLED.

Vamos recuar ao tempo em que os clorofluorocarbonetos (CFC) foram identificados nos anos 80 como os responsáveis por fazer graves danos na atmosfera do planeta. Em 1985 era descoberto o buraco na camada de ozono. Desde essa altura o fenómeno passou a estar presente entre nós e aumentar significativamente. No entanto, a partir de 2012, o buraco começou a diminuir e foi dado mesmo como fechado há algumas semanas.

As más notícias mostram agora que se está a formar um outro buraco. Desta vez o problema está sobre o Ártico e não no Polo Sul!

O Huawei P40 Pro acabou de ser lançado ao mercado. Sem serviços Google, tem que se destacar da concorrência de alguma forma.

Evidentemente, a aposta da Huawei vai para a fotografia e, uma vez mais, volta a surpreender em vários aspetos.

Há um frenesim instalado entre os gamers motivado pelas duas mais aguardadas consolas no momento, ou seja, a PlayStation 5 e a Xbox Series X.

Os pontos principais de ambos os equipamentos já foram desvendados, no entanto, nem o aspeto, nem o preço foram dados a conhecer ao público. Mas, em relação à consola da Sony, alguém poderá ter divulgado este último ponto por engano…

A Realme, apesar de ter “acabado” de chegar ao mercado dos smartphones, tem vindo a ganhar terreno substancial neste segmento. Tem no seu portfólio um dos smartphones mais poderosos do mercado, o realme X2 Pro, mas também oferece modelos de gama média, a preços de fazer tremer a concorrências.

À Europa prepara-se para chegar, já na próxima semana, o realme 6 que promete agitar o mercado.

O mundo está a atravessar uma pandemia causada pelo novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2. Este vírus, que não é de uma família desconhecida, bem pelo contrário, surpreendeu a humanidade pela sua elevada capacidade de contágio. Contudo, graças ao trabalho incansável dos investigadores, a sequência genética deste patogénico é conhecida quase desde o início da epidemia. Como tal, atualmente há dezenas de tratamentos e mais de 40 candidatos a vacinas em produção. A COVID-19 já matou no mundo mais de 43 mil pessoas.

Esta semana foi dado um novo e importante passo. Provavelmente foi descoberta a forma como atacar este terrível vírus.

Uma das consequências do surto do Coronavírus é o inevitável adiamento, ou suspensão, do lançamento dos novos produtos das fabricantes de tecnologia. Já quando tudo ainda era mais ou menos novidade, a Foxconn mostrava incertezas relativamente à produção do iPhone 9 e iPhone 12.

No entanto a principal produtora dos iPhones, garante que o novo iDevice será lançado dentro do prazo estabelecido.

A Xiaomi acabou de colocar no mercado os novos smartphones da linha Mi 10, com foco no 5G. É claro que os 108 megapíxeis da câmara principal não deixaram ninguém indiferente, com resultados fotográficos de grande qualidade, já comprovados.

Mas 108 MP parece ser pouco… Rumores indicam que poderá estar a caminho um smartphone Xiaomi com 144 MP!

Creio que todos estamos de acordo que, por vários motivos, que há jogos mais exigentes que outros. No capítulo da interface é um dos aspetos de maior importância.

A pensar nisso mesmo, a Sony lançou assim no início deste ano um acessório que abre um pouco mais o leque de opções: o Dualshock 4 Back Button Attachment. Já o experimentámos.