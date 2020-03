realme 6 chega à Europa por 230 €, já na próxima semana

A Realme, apesar de ter “acabado” de chegar ao mercado dos smartphones, tem vindo a ganhar terreno substancial neste segmento. Tem no seu portfólio um dos smartphones mais poderosos do mercado, o realme X2 Pro, mas também oferece modelos de gama média, a preços de fazer tremer a concorrências.

À Europa prepara-se para chegar, já na próxima semana, o realme 6 que promete agitar o mercado.

realme 6 – um ataque à gama média

O realme 6 foi anunciado no início do mês de março no mercado indiano. Agora foi a vez da marca o dar a conhecer ao mercado europeu, anunciando as suas vendas já para a próxima semana.

Este smartphone apresenta características surpreendentes, principalmente, considerando o preço. Existem três modelos, um de 4 GB + 64 GB, 4 GB + 128 GB e ainda um terceiro de 8 GB + 128 GB, que custam, respetivamente, 229,90 €, 269,90 € e 299,90 €. Além disso, estão disponíveis nas cores azul cometa e branco cometa.

Especificações

Mas, então, que características são estas?

O realme 6 apresenta-se com um ecrã de 6,5 polegadas, com resolução FullHD+ e uma taxa de atualização de 90Hz. Importa saber que o ecrã inclui, além dos sensores típicos, uma câmara embutida de 16 MP.

Por falar em câmaras, na traseira existe um módulo de quatro câmaras com a seguinte configuração:

64 MP com abertura f/1.8 – grande angular de 26 mm

8 MP com abertura f/2.3 – ultra grande angular de 13mm

2 MP com abertura f/2.4 – macro

2 MP B/W f/1.0 com abertura f/2.4 – profundidade

Vídeo: 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS

O processador que o equipa é um MediaTek Helio G90T octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) e ainda vem com uma GPU Mali-G76 MC4. Tem Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS (A-GPS, GLONASS, BDS) e traz ainda jack de áudio de 3,5 mm e porta USB Tipo-C. Além disso, ainda suporta cartão de memória microSD.

O sistema operativo que o equipa é o Android 10 com interface de utilizador realme UI. Uma particularidade prende-se com o sensor de impressões digitais que está colocado na lateral.

Por fim, resta falar da bateria que tem uma capacidade de 4300 mAh. No entanto, o destaque vai para o facto de trazer tecnologia de carregamento rápido de 30W. Segundo a marca, deverá assim carregar na sua totalidade em 55 minutos.

Além do realme 6, chegará também ao mercado europeu o realme 6i, uma versão mais modesta da versão base, apenas com uma configuração disponível de 4 GB + 128 GB por 199,90 €. De forma resumida, vem com processador Helio G80, câmara principal de 48 MP, câmara frontal de 16 MP e bateria de 5000 mAh, com carregamento rápido a 18W.

Considera que a Realme terá força para alcançar no mercado marcas como a Xiaomi ou a Samsung?