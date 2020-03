Uma das maiores queixas dos utilizadores do WhatsApp é a limitação do número de dispositivos que podem usar. Outros serviços similares permitem que as contas sejam partilhadas e isso e para muitos essencial.

Ciente disto, a equipa de programadores tem tentado trazer esta novidade. A mais recente versão de testes mostra que esta novidade está mesmo quase a chegar. Há novos indícios de que em breve vamos poder usar vários dispositivos no WhatsApp.

Grandes novidades a chegar ao WhatsApp

Como tem sido normal, estas novidades surgem sobretudo de forma não oficial e resultam de uma análise detalhada do que as novas versões de teste trazem. O site WABetaInfo tem liderado esta avaliação e apresenta-nos de forma periódica estas mudanças.

Agora, a versão 2.20.110 do WhatsApp para Android mostra mais alguns passos importantes no caminho de haver suporte para múltiplos dispositivos para cada conta. Atualmente apenas um smartphone pode ter a conta configurada, mas isso em breve irá mudar.

Uma conta e vários dispositivos

Do que foi possível ver, as mensagens usadas para alertar os utilizadores de que os números ou dispositivos foram alterados estão já presentes. Assim, confirma-se que estará para breve esta novidade que alargará a utilização do WhatsApp.

Outra novidade que foi igualmente descoberta nesta versão veio mostrar que também o eliminar de mensagens de forma automática está quase a chegar. Na gestão de grupos existe também a nova opção e permite que sejam definidos os tempos de retenção das mensagens.

Eliminar mensagens automaticamente do smartphone

No caso dos grupos apenas os administradores vão ter acesso a esta opção, que define quanto tempo as mensagens são mantidas. No caso das conversas entre utilizadores, como vimos antes, esta opção será também uma realidade para todos.

Com 2 mil milhões de utilizadores a usar o WhatsApp todos os dias, esta é sem qualquer dúvida uma das maiores plataformas de comunicação da Internet. Assim, deve adaptar-se e criar funcionalidades para manter o seu crescimento.