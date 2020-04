Nos tempos que correm, é essencial que o Windows 10 funcione de forma perfeita e sem qualquer interrupção. O teletrabalho deixa os utilizadores longe do suporte e quase entregues a si mesmos.

É por isso estranho que um problema tenha assolado o Windows, impedindo que algumas VPNs funcionem de forma correta. Esta falha bloqueia acesso à Internet nestas situações. A Microsoft tinha prometido uma solução rápida e esta finalmente chegou.

Uma falha grave na utilização de VPNs

Foi na passada semana que muitos utilizadores se começaram a queixar de um problema que impedia o correto acesso à Internet. A culpa estaria no comportamento do Windows e provocava problemas sérios aos utilizadores.

A Microsoft foi rápida a reagir a reconhecer a falha, prometendo para muito breve uma solução que resolvesse o problema. Esta não esperaria pela Patch Tuesday e seria libertada assim que fosse criada e testada dentro da empresa.

A Microsoft já lançou a atualização esperada

Assim, e para dar a resposta esperada, a Microsoft libertou agora as atualizações necessárias para tratar deste problema. Estas estão disponíveis para as várias versões do Windows 10 que atualmente são suportadas.

KB4554364(Windows 10, versão 1909)

KB4554364(Windows 10, versão 1903)

KB4554354(Windows 10, versão 1809)

KB4554349(Windows 10, versão 1803)

KB4554342(Windows 10, versão 1709)

Como é normal nestes casos, a atualização deve ser descarregada e executada manualmente pelo utilizador. O processo deverá ser rápido e simples, devendo no final ser feito um reinício ao computador para que seja terminado o processo.

Windows volta a funcionar corretamente

Apesar de estar disponível para todos, a Microsoft recomenda que apenas os utilizadores que tenham o problema façam a instalação. Os restantes, ou em caso de dúvida, devem evitar esta atualização para não causar eventuais problemas.

A Microsoft dá assim uma resposta rápida a um problema grave que afetava muitos do que estão em casa a trabalhar e que precisam das VPNs a funcionar de forma perfeita. Existia uma solução, mas era manual e tinha de ser repetida de forma periódica. Assim, este problema fica sanado.