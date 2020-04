Será que vai acontecer? Huawei quer apps da Google na sua AppGallery

Para contornar os bloqueios pelos EUA, a Huawei resolveu dar um novo impulso à AppGallery. Desta forma, consegue dar aos utilizadores dos seus smartphones as necessárias apps para que os possam sem limitações.

Depois da experiência com o Mate 30, a marca decidiu seguir esse mesmo caminho com o P40 e o P40 Lite e manteve apenas a AppGallery. Isto revela uma certeza única na sua loja, mas a marca chinesa quer ainda mais. Tudo aponta para que queira também as apps da Google ali presentes.

A AppGallery é já uma alternativa

Por agora, as relações da Google e da Huawei estão limitadas. Resulta do bloqueio imposto e que impede à marca chinesa ter acesso a tecnologia norte-americana, o que, na prática, a deixa longe do Android e dos serviços da gigante das pesquisas.

Isto pode não ser uma limitação, uma vez que a Huawei reagiu e tem na AppGallery e nos HMS a resposta à altura. Tem ainda um trabalho longo pela frente, para atrair algumas apps e programadores de peso, mas a verdade é que o essencial está lá.

Huawei quer voltar a ter consigo a Google

Agora, e de acordo com as palavras de Eric Xu, um dos chairman rotativos da Huawei, a sua empresa tem uma nova ideia. Uma vez que não consegue ter os serviços da Google pelo Android, a alternativa é ter as apps e serviços desta na AppGallery.

As suas declarações são claras e revelam a sua ideia para o futuro. Espera que os serviços da Google estejam na loja da Huawei da mesma forma que estes estão presentes noutras lojas de aplicações. Em concreto referiu-se à loja de apps da Apple.

Assim tem acesso às apps e serviços

Este não seria um movimento inédito, uma vez que a Google já tomou esta decisão antes. Para além da Play Store, também recentemente a empresa colocou várias das suas apps e serviço na loja de apps da Samsung. Não são todas as apps, mas mostra uma abertura única.

Esta poderia ser a solução de compromisso para retomar a união entre a Huawei e a Google. Algo que é certo é o futuro da AppGallary, como o centro das apps da Huawei. A marca vai continuar a investir nela e nos HMS para que seja um sucesso.