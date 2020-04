Dica: Como apagar e desligar o registo da Pesquisa do Windows 10

A pesquisa do Windows 10 é um dos pontos que os utilizadores mais usam no seu dia a dia. É a forma mais simples de encontrar ficheiros ou pastas neste sistema sem ter de usar apps de terceiro.

Claro que também esta área tem algumas definições disponíveis, mas a mais importante é mesmo a possibilidade de remover os registos das pesquisas que foram realizadas. Este é um processo simples, mas que pode dar mais privacidade ao utilizador.

Limpar o registo da Pesquisa

De forma a tornar a Pesquisa do Windows mais ágil e rápida, a Microsoft deu ao Windows 10 a possibilidade destes registos serem guardados e usados pelo sistema. Estes ficam retidos no próprio sistema operativo, para serem processados.

Quem quiser eliminar todos os registos das suas pesquisas tem uma forma simples de o fazer. Basta executar um processo simples, baseado na interface do próprio Windows 10 e rapidamente estes registos vão desaparecer deste sistema.

Simples apagar no Windows 10

Comecem então por abrir as Definições do Windows 10 e depois procurem a opção Procurar nesta interface. Para avançarem, nesta área das opções de pesquisa do Windows, devem escolher o primeiro separador, Permissões e Histórico.

Nesta página, devem descer até ao seu final e procurar a área Histórico que está nesta zona. Aqui encontram o botão que devem carregar. Tem o nome Limpar o histórico de pesquisas do dispositivo e ao ser carregado vai eliminar todos os registos.

O Histórico pode ser desligado

Se pretenderem, podem também desabilitar de vez o registo e o armazenamento as pesquisas locais do Windows 10. Basta que desabilitem a opção Ligado da zona Histórico, para que de imediato esta opção passe a assumir o novo valor.

Não sendo um registo essencial para o Windows, os utilizadores podem facilmente gerir quando os querem eliminar. Este é um processo simples e que pode ser facilmente repetido posteriormente sempre que quiserem.