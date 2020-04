Análise Dualshock 4 Back Button Attachment (PS4)

Creio que todos estamos de acordo que, por vários motivos, que há jogos mais exigentes que outros. No capítulo da interface é um dos aspetos de maior importância.

A pensar nisso mesmo, a Sony lançou assim no início deste ano um acessório que abre um pouco mais o leque de opções: o Dualshock 4 Back Button Attachment. Já o experimentámos.

Sejamos sinceros: não é muito difícil de explicar, ou até de perceber a introdução deste acessório por parte da Sony.

Há muito tempo que os jogadores, e nesta maioria estão incluídos os chamados “hardcore gamers”, exigem os melhores controlos possíveis para os seus videojogos.

A cada nova geração de consolas é possível ver os esforços da parte das marcas (Sony, Microsoft e Nintendo) em satisfazer as necessidades do jogador comum. Mas, os jogadores que querem algo mais?

Algo que os levasse a subir o nível de competitividade, mais controlo sobre os momentos de jogo, mais configurações disponíveis para o seu comando. Foi neste nicho de mercado que a Microsoft decidiu apostar, com o lançamento do comando Elite, surpreendendo mesmo a própria Microsoft com o seu enorme sucesso de vendas, tendo em conta o seu preço elevado.

As configurações no Dualshock 4 Back Button Attachment

Este comando permite diversas configurações, através de ajustes nos analógicos, gatilhos e dpad e traz também umas patilhas traseiras aos quais se pode assignar qualquer botão que se queira.

A aposta da Sony é um pouco diferente, mais básica, mas também muito mais leve para a carteira. A troco de pouco menos de 30€ podem adquirir este acessório que se liga a qualquer DualShock4 oficial e vos dá mais dois botões extra, ficando situados na parte traseira do comando, de forma semelhante às patilhas do comando Elite.

O encaixe é bastante fácil, e fica ligado na porta para os auriculares, mas não se aflijam, o acessório traz também uma porta para substituir a que fica a ocupar.

A construção do material é sólida e robusta o suficiente para longas maratonas de abuso, sendo também um dos pontos positivos o peso extra que é aplicado no comando, dando a sensação de tornar o DualShock 4 num comando mais resistente.

A configuração é feita através do painel OLED que se situa entre os botões e é bastante simples de utilizar.

Ao deixar pressionado o botão no painel, podemos rapidamente assignar a função que desejamos a cada um dos novos botões, sendo apenas necessário ir clicando no botão direito ou esquerdo (ou ambos) para percorrer a lista dos botões que atualmente existem. Ou seja, podem assignar o L2 ao botão traseiro esquerdo e o botão R2 ao botão traseiro direito, ou até deixar apenas um dos botões com uma função atribuída.

Podem efetuar este tipo de configuração até três perfis diferentes, sendo que para alterar entre perfis basta fazer um duplo clique no botão do painel.

Os jogos

Foram testados três jogos diferentes, mas bastante competitivos: Rainbow Six: Siege, FIFA 20 e COD: Warzone.

O jogo onde notei logo uma vantagem deste acessório foi no Rainbow Six: Siege, o extremamente competitivo shooter da Ubisoft. Basicamente, associei o “lean” aos botões traseiros em vez de utilizar o clique nos analógicos que é muito menos prático e confortável. Dessa forma, permitindo jogar de forma mais ágil e com mais perícia na hora de premir o gatilho.

No FIFA não é tão óbvio encontrar uma vantagem, mas usei para alterar as táticas durante o jogo e para a armadilha do fora de jogo. Assim, não preciso de largar o analógico para ir rapidamente ao dpad para as fazer.

No COD: Warzone, apenas configurei o uso de um dos botões para agachar e ficar deitado. Assim, permitiu o uso do analógico exclusivamente para apontar.

Veredicto

No geral, fiquei bastante satisfeito com este acessório que complementa o DualShock 4 na perfeição. É, sem dúvida, bastante útil em diferentes tipos de jogos. Depois de o utilizar, será difícil voltar atrás, dando assim a sensação de que sempre esteve ali originalmente.

Dualshock 4 Back Button Attachment

Artigo escrito por Ricardo Correia.