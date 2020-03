Huawei mantém interesse em trabalhar com a Google

A Huawei mantém a aposta no mercado dos smartphones, mesmo sem poder contar com os serviços da Google.

Embora esteja a trabalhar nos seus próprios serviços, a Huawei não põe de lado o regresso da parceria com a gigante americana.

Já tem vários episódios a guerra da Huawei com o governo americano. Neste momento, a gigante chinesa tem várias relações bloqueadas com as empresas americanas o que a impede, por exemplo, de utilizar os serviços da Google nos seus smartphones.

Este não tem sido um impedimento para a marca chinesa lançar novidades, uma vez que acabou de lançar a série P40. Esta série junta-se, assim, ao P40 Lite e à série Mate 30 na lista de equipamentos sem serviços da Google.

Como é já sabido, a Huawei continua afincadamente a trabalhar em alternativas. Se inicialmente era falado num sistema operativo próprio, tal não se veio a confirmar. No entanto, é forte a aposta nos Huawei Mobile Services, onde vemos um grande crescimento na loja de aplicações AppGallery e o lançamento gradual de outros serviços como o Huawei Music, a assistente virtual Celia e a futura aplicação de mapas em conjunto com a TomTom.

No entanto, ao contrário do que tem sido avançado nos últimos dias, a Huawei não descarta o regresso de parceria com a Google. Quem o diz é o próprio CEO da marca chinesa, Richard Yu, logo após apresentar os novos P40.

Huawei quer continuar a trabalhar com a Google

Ao apresentar os novos serviços da Huawei, Yu referiu que o fim da utilização das GMS se deveu à proibição americana. Já posteriormente, referiu que pretendia continuar a colaborar com a Google de forma a levar o melhor software aos seus clientes em todo o mundo.

Em declarações ao jornal coreano ETNews, Yu refere que irão fazer uso do Huawei Mobile Services até que se levante a proibição americana, garantindo que irão continuar a trabalhar constantemente para melhorar estes serviços.

No entanto, garante também que, se as relações entre os Estados Unidos da América e a China melhorarem, irão também retomar a cooperação com a marca americana.

Deste modo a Huawei aguarda a resolução do conflito entre os dois países para voltar a utilizar os serviços da Google. Embora não haja previsão para isto acontecer, era bom que fosse num curto espaço de tempo. É pena ver equipamentos como os da linha P40, que apresentam excelentes características, sem conseguir oferecer aos seus clientes toda a experiência do mundo Android.