A adesão aos carros elétricos na Europa seguia a um ritmo elevado nos últimos meses. Este é um movimento natural e que vai mudar completamente o panorama das nossas estradas no futuro próximo. A mudança está decidida e está já em prática.

Os números referentes a fevereiro foram agora apresentados e revelam um cenário muito animador. O registo de carros elétricos cresceu exponencialmente na Europa em fevereiro, chegando agora aos 92%.

O competitivo mercado de carros elétricos

Quem acompanhava os números do mercado automóvel tinha uma visão de que os registos de novos carros elétricos estavam a crescer a um ritmo muito elevado. Cada vez mais estes são uma opção no momento da compra, com todas as vantagens associadas.

Os valores deste mercado para o passado mês de fevereiro vem mostrar que este ritmo acelerou e que esta presença está ainda mais visível. De acordo com a JATO Dynamics, uma empresa do mercado automóvel, os registos de BEVs aumentaram 92%, para um valor de 38.700 unidades, e os híbridos plug-in aumentaram 153%, para 28.700 unidades.

Tesla não domina este setor no velho continente

Embora o Model 3 da Tesla domine as vendas de veículos elétricos no mercado global, esse domínio não existe na Europa. Consegue apenas a terceira posição neste mercado, com 3.481 novos registos em fevereiro de 2020. Curiosamente, o seu volume de vendas caiu 6% em comparação com o ano anterior.

Quem domina é o Renault Zoe que vende quase o dobro das unidades, com 6.391 registos em fevereiro. Surpreendentemente, o VW Golf Electric continua popular com 3.695 registos. O Peugeot 208 EV elétrico e o Nissan Leaf completam a tabela dos cinco carros elétricos mais vendidos com 3.463 e 2.416 novos registos.

As vendas de fevereiro de 2020 na Europa

Os números de carros elétricos continuam a crescer de forma elevada. Os seus registos saltaram das 75.400 unidades em fevereiro de 2019 para as 135.500 unidades no mês passado. O aumento de mais de 80% ocorreu às custas dos carros a diesel e gasolina.

Até agora, os veículos elétricos foram a maior salvação para os fabricantes que operam na Europa. Esta é uma boa notícia, pois os planos de eletrificação do setor finalmente receberam uma resposta positiva dos consumidores.

As vendas por cada um dos países

Embora a JATO englobe todos os tipos de veículos eletrificados não nos permite determinar números exatos de VE numa base geográfica, os dados mostram as vendas de carros elétricos por país. Em todo o continente, os VEs representaram quase um terço de todos os chamados registos eletrificados.

Assim, temos em França um valor de 14%, no Reino Unido temos 13%, na Alemanha 11%, em Espanha 10% e em Itália 8,6%. a Noruega liderou todos os outros mercados com 75% de registo de carros novos como modelos elétricos.