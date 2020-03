Com as novas versões colocadas em pausa temporária, as equipas que desenvolvem o Edge e o Chrome tiveram tempo para aprimorar alguns pormenores e tentar tornar estes browsers ainda melhores e mais seguros.

Isso levou a que em breve surjam novas versões, sem novidades de montra, mas ainda com maiores proteções e, principalmente, mais estáveis. Ainda assim, há uma nova ideia da Microsoft que em breve se pode tornar realidade e tornar estes browsers ainda mais seguros.

Microsoft quer tornar os browsers mais seguros

Ao escolher o Chromium como a base do novo Edge, a Microsoft assumiu também a responsabilidade de contribuir de forma ativa para a sua melhoria. Isso naturalmente que se reflete depois no Edge e no próprio Chrome da Google, entre outros browsers.

É precisamente nesta vertente que surge agora uma nova proposta para o Chromium. A Microsoft detetou uma área onde a segurança pode ser melhorada e, por isso, quer tratar de a implementar. É ainda só uma ideia, mas que provavelmente irá avançar.

Uma novidade para o Edge e Chrome

A área de melhoria encontrada está na forma como o preenchimento automático de dados é feito. Os utilizadores podem eliminar as contas do browser, mas estes dados continuam presentes e prontos para serem usados por qualquer um que aceda ao navegador web.

As passwords e usernames estão protegidos, mas ainda assim são apresentados para serem usados em qualquer situação por quem tiver acesso ao browser. Qualquer serviço onde o logout tenha sido feito pode ser acedido a qualquer momento por um utilizador convidado.

Proteção para as passwords sempre presente

O que a Microsoft propõe agora segue a linha de outras ideias que foram apresentadas no passado. Deveria haver uma palavra-passe geral que controlasse a apresentação de dados de preenchimento automático. Assim, este comportamento seria impedido e controlado.

Esta palavra-passe geral já existe para acesso às passwords, sendo assim alargada a uma área essencial. Para impedir ser constantemente pedida, terá mecanismos com tempos máximos de autenticação. Resta apenas saber quando esta novidade será implementada pela Microsoft.