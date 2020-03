Existem muitos truques que pode ser usados no Windows 10 para retirar ainda mais deste sistema operativo. São pequenas alterações que podem ser usadas para benefício dos utilizadores e também para que este possa ser usado no máximo das potencialidades.

Uma das que mais recentemente foram reveladas permite criar uma pasta invisível dentro do sistema, que apenas quem sabe a pode ver. Não usa qualquer app e faz apenas utilização do que a Microsoft colocou no seu sistema.

Esconder tudo no Windows 10

Esta dica que hoje apresentamos não traz qualquer segurança ao Windows 10, mas garante que os utilizadores possam ter uma pasta escondida à vista de todos neste sistema. Aqui vai poder guardar os seus ficheiros mais sensíveis e que quer aceder de forma mais rápida.

Comecem por criar uma nova pasta, da mesma forma que o fazem normalmente. Basta clicar em qualquer ponto do desktop com o botão direito do rato. Ai, no menu de contexto, devem escolher a opção Novo e depois Pasta.

Uma pasta secreta para guardar ficheiros

Esta vai surgir com o nome Nova pasta, que deve ser alterado. Não será dado nenhum nome específico, mas sim uma sequência de teclas. Carreguem na tecla Alt e ao mesmo tempo escrevam o número 255. O nome ficará aparentemente vazio, mas terá um caráter ASCII não visível.

Agora que a pasta já tem um nome invisível, é hora de tratar do seu ícone. Carreguem novamente com o botão direito do rato em cima da pasta e escolham a opção Propriedades que está no menu de contexto apresentado.

Invisível para uma proteção mínima

Na nova janela que se será aberta devem escolher o separador Personalizar. Este terá no final a opção Alterar ícone, que devem escolher. Novamente uma janela será aberta para o utilizador, que deverá procurar os ícones transparentes. Deve escolher um destes.

De imediato, após os normais Ok, a pasta desaparecerá do Desktop do Windows 10, ficando apenas a seleção desta, que continua ativa. Ao clicarem fora desta, no ecrã, desaparecerá totalmente e não poderá ser encontrada de forma visual.

Ninguem a conseguirá ver no desktop

Agora resta apenas colocar esta pasta num ponto mais afastado para estar longe dos restantes ícones e assim menos acessível. Sempre que o quiserem encontrar, só precisam de selecionar a zona onde o deixaram ou a totalidade do ecrã.

Desta forma simples vão ter uma pasta invisível e secreta para colocarem documentos, imagens e todos os outros ficheiros que quiserem esconder. Não garante qualquer segurança especial, mas sim uma segurança que assenta apenas no facto de não estar visível.