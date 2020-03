A Xiaomi é uma das marcas que mais tem crescido no mundo dos smartphones e uma das que mais dispositivos tem lançado para o mercado.

Recentemente, foi tornada pública um possível plano de lançamentos para o terceiro trimestre com o resumo das novidades planeadas.

A Xiaomi continua em força a lançar novos equipamentos tanto sob o seu nome, como nas suas submarcas Redmi e Pocophone.

Durante o primeiro trimestre do ano, já assistimos ao lançamento de modelos como o Mi 10 e Mi 10 Pro, o Mi 10 Lite 5G, o Pocophone X2 e os Redmi K30 e K30 Pro. No entanto, os lançamentos não irão ficar por aqui e poderão já ser conhecidas as novidades para o terceiro trimestre do ano.

Serão estes os smartphones que a Xiaomi vai lançar no 3º trimestre?

Recentemente, foi tornada pública uma suposta lista de novidades da Xiaomi no Slashleaks. Embora tenha sido rapidamente apagada, esta lista foi guardada por outras fontes e publicada, não sendo possível garantir a sua veracidade.

Na lista publicada, estão assim presentes os seguintes modelos supostamente programados para serem lançados entre julho e setembro:

Xiaomi Mi 10T – Prevê-se que seja baseado no Redmi K30 4G

Xiaomi Mi 10 T Pro – Deverá ser baseado no Redmi K30 Pro Zoom Edition

Xiaomi Mi 10S – Segundo os rumores, será um smartphone com ecrã grande e deverá ser igual ao Poco F2 e Redmi X10.

Xiaomi Mi 10S+ 5G – Sobre este equipamento ainda não há grandes informações, devendo ser uma versão melhorada do modelo base.

Xiaomi Mi 7 2020 – Embora atualmente já seja utilizada a denominação Mi 10, a verdade é nunca existiu um Mi 7. A marca chinesa decidiu saltar esta versão de forma a coincidir o número da série com o número de anos que a empresa iria fazer. Nesse sentido, a marca chinesa pretende voltar atrás e dar corpo a uma numeração nunca utilizada. Deverá ser um equipamento com dimensões de ecrã mais reduzidas.

Xiaomi Mi MIX 4 e Mi MIX 4S – Estes são dois modelos que temos vindo a falar e deverão trazer novidades para esta linha da Xiaomi.

Xiaomi Mi CC10 – Desenvolvido em colaboração com a Meitu, este deverá ser uma versão chinesa do Mi 10 Lite.

Xiaomi Mi Zero – Este é um modelo ainda desconhecido do qual não existe informação. No entanto acredita-se que seja algo idêntico ao conceito apresentado no Meizu Zero.

No total, deverão ser 9 as novidades programadas pela marca chinesa para o terceiro trimestre. Algumas delas são apenas relançamentos de modelos já existentes, mas com outra marca, de forma a chegar a serem comercializados em mercados específicos.

Uma vez que esta lista não é oficial, resta esperar por este período para perceber se estes planos serão reais.