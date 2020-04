Foxconn afirma que o iPhone 12 será lançado na data prevista

Uma das consequências do surto do Coronavírus é o inevitável adiamento, ou suspensão, do lançamento dos novos produtos das fabricantes de tecnologia. Já quando tudo ainda era mais ou menos novidade, a Foxconn mostrava incertezas relativamente à produção do iPhone 9 e iPhone 12.

No entanto a principal produtora dos iPhones, garante que o novo iDevice será lançado dentro do prazo estabelecido.

A terrível pandemia que estamos a viver na Europa, iniciou-se na cidade de Wuhan, na China. A rápida propagação levou a que o vírus SARS-CoV-2 se estendesse pela Ásia e também pela Europa e América, entre outros continentes.

Na China, o surto afetou significativamente as empresas, nomeadamente relacionadas com a tecnologia. No caso específico da Apple, a empresa fechou lojas físicas e escritórios e suspendeu o evento WWDC 2020 com público, ficando com menos de 50% da capacidade para a produção do iPhone 9.

Como consequências, a Apple vendeu menos de 500 mil iPhones na China, em fevereiro, e, no mesmo mês, a receita da Foxconn caiu em 18,1%.

Foxconn diz que o iPhone 12 será lançado dentro do prazo estimado

A Foxconn é a principal fabricante da Apple e, recentemente, confirmou aos investidores que está apta para a preparação do fabrico do iPhone 12, para que esteja pronto a ser lançado no outono. Uma das características mais aguardadas é a integração da rede 5G neste novo iDevice.

Como é compreensível, os investidores estão preocupados e apreensivos acerca do cumprimento dos prazos em que os equipamentos serão lançados.

No entanto a fabricante afirma que, apesar das turbulências e do impacto que a quarentena teve nas produções, tudo retomará à sua ordem prevista.

De acordo com Alex Yang, chefe de relações com investigadores, referiu numa videoconferência, realizada pela Goldman Sachs, as linhas de montagem dos novos iPhones vão iniciar os trabalhos. Desta forma, garantir-se-á que os equipamentos cheguem ao mercado na data em que os consumidores os esperam.

Segundo Yang:

Estamos a tentar recuperar a lacuna existente. Depois de perdemos alguns dias devido à proibição de viajar, há oportunidade e possibilidade de que nos possamos agora atualizar. No entanto, caso haja um atraso adicional nas próximas semanas, meses, é provável que seja necessário reconsiderar o tempo de lançamento.

No combate à COVID-19, a Apple ofereceu milhares de máscaras a profissionais de saúde nos EUA e Europa.

