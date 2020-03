COVID-19: Finalmente a Apple lançou uma app e um site! Mas…

Com o mundo em total desequilibro é caso para perguntar onde estão as gigantes tecnológicas? Sim, as empresas super-ricas que estão lá no topo dos rankings de faturação! Além disso, estas empresas têm sempre tecnologia de ponta para tudo que certamente poderia ajudar nesta fase crítica.

A Apple é um dos exemplos e em termos de soluções nada tem sido disponibilizado. Tim Cook anunciou agora uma… app!

A COVID-19 é uma dura realidade para o mundo! Os números não deixam qualquer tipo de margem para facilitar e por cada minuto que não se atue são vidas que estão em risco. Num momento destes esperava-se muito mais das gigantes tecnológicas que têm estado um pouco escondidas e que não têm dado o exemplo. Por outro lado, os voluntários têm tido um papel fundamental na proteção do novo Coronavírus.

COVID-19: Tim Cook anunciou uma…app

Foi através da rede social twitter que Tim Cook anunciou uma app sobre a COVID-19. O objetivo é manter os utilizadores informados, de forma a proteger a sua saúde. Além da app a Apple também criou um site em parceria com a CDC (Centers For Disease Control).

E quando se esperava que a Apple apresentasse algo inovador e diferente, aquilo que vimos é um site com um formulário igual a muitos outros. Em Portugal o SNS 24 já disponibiliza algo do tipo há algum tempo para quem quiser fazer um auto diagnóstico – ver aqui.

A app e site da Apple são direcionados apenas para utilizadores dos Estados Unidos. Como referido, a ajuda das gigantes tecnológicas pode ser preciosa apesar de já chegar tarde. Por outro lado, algumas empresas do segmento automóvel têm vindo dar a conhecer que estão a produzir ventiladores.