Quase que começa a ser ‘regra’ um produto cair na Internet antes de ser lançado. O alvo agora foi o Samsung Galaxy Note 20 e o leak mostra como será o design deste smartphone da empresa sul coreana.

Por outro lado, os leaks também podem ser interpretados como uma publicidade antecipada, no sentido de aguçar e satisfazer a curiosidade dos consumidores ao desvendar um pouco o pano.

Já começa a ser raro que um equipamento seja lançado no mercado sem que antes tenha sido divulgado na Internet, sem intenção.

Mas esta não intencionalidade é cada vez mais questionada pelos consumidores. Será mesmo que os equipamentos caem nas mãos erradas? Ou, por outro lado, é completamente propositada a divulgação antecipada dos produtos para questões de marketing e angariação de potenciais compradores?

Leak ao Samsung Galaxy Note 20 mostra pormenores do design

Se tudo correr como esperado, e se esta crise que estamos a passar assim o permitir, espera-se que a Samsung lance o sucessor do Galaxy Note 10 em meados deste ano.

Tudo indica que o nome dado seja Galaxy Note 20, tal como sucede com outros equipamentos, como por exemplo o Galaxy S20.

Mas, supostamente, parece que as pessoas ficaram a conhecer este novo equipamento antes do tempo, pois acaba de ser divulgado o primeiro leak ao Samsung Galaxy Note 20.

As imagens vazadas foram partilhadas na conta do Twitter do utilizador @rquandt onde se por ver um molde que poderá dar forma ao Galaxy Note 20+ ou até o 20 Ultra.

Pelo desenho do molde, pode-se induzir que o novo equipamento deverá ter LED View Cover. Quando à câmara já se espera que seja semelhante à do Galaxy S20 Ultra.

A nível de dimensões, tudo indica que se vai manter igual aos modelos anteriores. No entanto, numa análise mais aprofundada, os internautas têm detetado semelhanças evidentes ao Galaxy S20 Ultra.

No lado direito constarão os botões, um aspeto diferente do Note 10, onde os botões estão do lado esquerdo.

Como será de esperar, é provável que mais leaks surjam e nos mostrem mais pormenores deste equipamento. Caso contrário, iremos conhecer na íntegra o Samsung Galaxy Note 20 no dia 20 de agosto de 2020, a não ser que haja alterações devido à COVID-19.

