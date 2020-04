Jogos grátis no PS Plus para abril

Abril chegou agora mesmo e com ele chegaram também novos jogos ao serviço da Sony, Playstation Plus. Em pleno período de isolamento doméstico instaurado pelo nosso Governo de forma a fazer face à pandemia de Covid-19, as propostas deste mês são bastante apetitosas…

Venham conhecer as aquisições de abril.

Abril já chegou e como é habitual acontecer no início de cada mês, a Sony revelou os novos jogos que chegaram ao seu serviço Playstation Plus.

Ao longo dos últimos dias muitos têm sido os rumores sobre os jogos a serem acrescentados ao catálogo PS Plus em abril, mas agora chega a confirmação final.

De relembrar que o serviço Playstation Plus disponibiliza todos os meses e de forma gratuita, a todos os possuidores de subscrições válidas, novos jogos. A lista de março é:

Uncharted 4: O Fim de um Ladrão

Palavras para quê? Quem não conhece este famoso jogo de aventuras cujo personagem, Nathan Drake, partilha com Indiana Jones e Lara Croft o título dos aventureiros mais conhecidos do planeta.

Em O Fim de um Ladrão, a aventura de estreia de Nathan Drake para a PlayStation 4 os jogadores partirão novamente numa caça ao tesouro, decorridos três anos sobre os acontecimentos de Uncharted 3: Drake’s Deception. Nathan Drake parece ter abandonado o mundo dos caçadores de tesouros. Porém, o destino não tarda em bater à sua porta quando o irmão de Drake, Sam, reaparece, procurando a sua ajuda para salvar a própria vida e propondo uma aventura a que Drake não consegue resistir. Assim, no encalço do tesouro perdido do Capitão Henry Avery, Sam e Drake partem em busca de Libertália, a utopia pirata oculta nas profundezas das florestas de Madagáscar.

Uncharted 4: O Fim de um Ladrão leva os jogadores numa viagem à volta do mundo, através de ilhas selvagens, cidades longínquas e picos nevados em busca da fortuna de Avery. Uma aventura cinematográfica onde o jogador controla o actor principal.

DiRT Rally 2.0

Mais um jogo que dispensa apresentações. Por muitos considerado como uma obra-prima de simulação de raly, DiRT Rally 2.0 chega agora ao catálogo de Playstation Plus.

DiRT Rally 2.0, desafia os jogadores a atravessar o globo ao volante dos automóveis mais icónicos da história do rally-cross. Ao volante dos melhores veículos off-road de sempre, será uma verdadeira aventura, sendo que os jogadores terão a oportunidade de conduzir em locais reais e off-road na Nova Zelândia, Argentina, Espanha, Polónia, Austrália e Estados Unidos, usando puros instintos para se manterem no percurso.

E ainda…

Desenvolvido no âmbito do programa PlayStation Talents, Holfraine é um multi jogador ‘online’ do género Hero Shooter, que aposta na criação de um modo de jogo all in one, que combina várias formas de missão em apenas uma sessão, como, por exemplo, eliminação, proteção de zona e captura por drone, em partidas rápidas, com 10 minutos de duração.

A propósito, é de realçar que, em abril, os subscritores do PlayStation®Plus terão ainda acesso ao pack de moedas “Holfraine 3800 BETCoins”.

Mas há mais…

Call of Duty está em grande. Por um lado o seu modo Battle Royale Warzone tem estado a ter uma estrondosa adesão, estando os seus servidores cheios de soldados.

Seja em batalhas sangrentas Battle Royale (solo ou em equipa) de até 150 jogadores ou em missões de saque Blood Money, Warzone já se pode considerar que é um sucesso.

No entanto, as novidades não se ficam por aqui e, por outro lado, a Sony anunciou que já está disponível, para a PlayStation 4, o Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, que permite aos jogadores reviverem a campanha clássica e obter, de forma gratuita, o Bundle Underwater Demo Team Classic Ghost para usar nos modos Multiplayer, Special Ops e Warzone de Call of Duty: Modern Warfare. (versão para Xbox One e PC chegarão mais tarde).