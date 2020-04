Portugal: Renovação do Estado de Emergência (até 17 de abril)

Portugal entrou em Estado de Emergência no passado dia 18 de março para combater o novo coronavírus. As medidas anunciadas foram muitas, mas é preciso reforçar as mesmas. António Costa, anunciou há pouco a renovação do Estado de Emergência que se prolongará até dia 17 de abril.

Conheça quais as principais medidas.

Principais novas medidas do Estado de Emergência

Proibidas deslocações para fora do concelho de residência durante o período da Páscoa (9 a 13 de abril)

durante o período da Páscoa (9 a 13 de abril) Encerramento de todos os aeroportos entre 5ª feira (dia 9) e segunda-feira (dia 13) – Período da Páscoa

entre 5ª feira (dia 9) e segunda-feira (dia 13) – Período da Páscoa Imposição do Ensino à Distância e mudanças no calendário escolar

Perdão parcial nas penas de prisão até dois anos (com excepção a quem tenha cometido crimes de homicídio, violações, abuso de menores, crimes de violência doméstica, ou cometidos por titulares de cargos políticos ou elementos das forças armadas e magistrados)

Previsto um regime de licenças precárias de 45 dias

Os inspetores da ACT passarão a ter poderes para suspender qualquer despedimento cujos indícios de ilegalidade sejam manifestos, evitando-se assim o abuso do atual estado de emergência por parte de entidades patronais

Trabalhadores vão necessitar de declarações para justificar deslocações

Crime de desobediência para quem arriscar sair do concelho de residência

Doentes com Covid -19 irão beneficiar da “isenção de taxas moderadoras, seja na fase de diagnóstico, seja de tratamento”

Prorrogação do prazo para a limpeza das matas, que terminava a 15 de abril

Nota: Não há qualquer limitação no que diz respeito à lotação de pessoas nos automóveis. Circulou informação que referia existir um limite quanto ao número de passageiros.

O que é o Estado de Emergência ou Estado de Sítio?

A declaração do estado de sítio ou do estado de emergência em nenhum caso pode afetar os direitos à vida, à integridade pessoal, à identidade pessoal, à capacidade civil e à cidadania, a não retroatividade da lei criminal, o direito de defesa dos arguidos e a liberdade de consciência e de religião.

Segundo a Lei n.º 44/86, de 30 de setembro.

1 – O estado de sítio ou o estado de emergência só podem ser declarados nos casos de agressão efetiva ou iminente por forças estrangeiras, de grave ameaça ou perturbação da ordem constitucional democrática ou de calamidade pública. 2 – O estado de sítio ou o estado de emergência, declarados pela forma prevista na Constituição, regem-se pelas normas constitucionais aplicáveis e pelo disposto na presente lei.