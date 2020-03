Huawei P40 Pro lidera avaliação da DxOMark longe da concorrência

O Huawei P40 Pro acabou de ser lançado ao mercado. Sem Android ou serviços Google, tem que se destacar da concorrência de alguma forma.

Evidentemente, a aposta da Huawei vai para a fotografia e, uma vez mais, volta a surpreender em vários aspetos.

As câmaras do Huawei P40 Pro

O novo Huawei P40 Pro chegou com um módulo de câmaras revolucionário. É composto por quatro câmaras, incluindo uma ToF e outra periscópico, com a qualidade das lentes Leica.

De forma resumida esta é a configuração do módulo de câmaras traseiro:

50 MP com abertura f/1.9 – grande angular de 23 mm (Omnidirecional, PDAF, OIS)

12 MP com abertura f/3,4 – telephoto periscópio (PDAF, OIS, zoom ótico 5x)

40 MP com abertura f/2.8 – ultra grande angular de 18mm (PDAF)

ToF 3D

Vídeo: 2160p@60fps, 1080p@60fps

As especificações prometem e nós já o temos em testes para comprovar o seu poder fotográfico. Mas, para já, conheçamos os resultados da DxOMark.

Um primeiro lugar confortável

O pódio do DxOMark era composto pelos Oppo Find X2 Pro (com 124 pontos), pelo Xiaomi Mi 10 Pro (também com 124 pontos) e, finalmente, pelo Huawei Mate 30 Pro 5G (com 123 pontos). Agora, depois dos habituais testes, o Huawei P40 Pro chegou ao primeiro lugar com uma pontuação longe da concorrência.

Assim, conseguiu um total de 128 pontos, com uma avaliação da fotografia nos 140 pontos e no vídeo de 105 pontos. Os 140 pontos representam um recorde impressionante neste top. O desempenho revelou-se assim surpreendente na maioria dos parâmetros.

Segundo a DxOMark, as imagens do P40 Pro mostram, de forma geral, um excelente alcance dinâmico e um excelente equilíbrio entre textura e redução de ruído.

O Zoom foi evidentemente onde o P40 Pro mais se destacou com 115 pontos. Como se pode ver pelo exemplo abaixo, o detalhe captado é incrível e bem longe daquilo que o iPhone 11 Pro Max consegue alcançar.

O efeito desfocado e o contorno nos retratos é também surpreendente, principalmente quando comparado diretamente com os principais concorrentes.

Há ainda outros aspetos positivos a destacar, como o foco automático que se revelou rápido e consistente em diversas condições e exposição precisa em fotos noturnas. Mas claro, também existem aspetos menos positivos como é o caso da captação de algumas cores e falta de algum detalhe fino nos rostos.

Em vídeo, a avaliação é boa, mas não surpreende em nenhum aspeto específico.

A análise completa ao Huawei P40 Pro será divulgada em breve aqui no Pplware. Deixe-nos as suas dúvidas e questões relativamente a este smartphone.