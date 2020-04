O mundo está a atravessar uma pandemia causada pelo novo coronavírus, denominado SRA-CoV-2. Este vírus, que não é de uma família desconhecida, bem pelo contrário, surpreendeu a humanidade pela sua elevada capacidade de contágio. Contudo, graças ao trabalho incansável dos investigadores, a sequência genética deste patogénico é conhecida quase desde o início da epidemia. Como tal, atualmente há dezenas de tratamentos e mais de 40 candidatos a vacinas em produção. A COVID-19 já matou no mundo mais de 43 mil pessoas.

Esta semana foi dado um novo e importante passo. Provavelmente foi descoberta a forma como atacar este terrível vírus.

Conforme foi dado a conhecer, esta semana, os investigadores conseguiram revelar a estrutura da proteína S. Esta é uma molécula complexa localizada no exterior de vírus. Esta molécula tem a particularidade de se ligar aos recetores das células humanas para entrar e assim conseguir infeta-las.

Este avanço é fundamental para identificar novas formas de atacar o vírus e até mesmo preparar metodologias para as suas futuras mutações.



Os investigadores têm recorrido a uma técnica amplamente utilizada em laboratórios, a cristalografia por raios-X. Isto é baseado na obtenção de cristais de proteínas para estudar a sua aparência. A razão é que as proteínas, longas cadeias de aminoácidos, dobram de uma forma ou de outra dependendo das condições do ambiente e da sua sequência. Assim, estas podem mostrar algumas áreas para o exterior e ocultar outras, o que influencia muito diretamente a sua função.

Nesta ocasião, cientistas da Universidade de Minnesota, Estados Unidos, concentraram-se na obtenção do mapa 3D da proteína S, em cuja estrutura existe uma pequena área à qual se liga uma proteína humana, chamada ACE-2. Quando isto acontece, e ambas as proteínas “se juntam”, a célula abre a porta da sua membrana celular e permite o acesso ao vírus, que começa a replicar-se e a causar danos que podem levar uma pessoa a sofrer de pneumonia.

Assim, pode-se dizer que a proteína S atua como uma espécie de cavalo de Troia que “faz a guarda abrir a porta do castelo”.

Ao analisar a estrutura e sequência da proteína S em detalhe, os cientistas descobriram qual pode ser uma das razões pelas quais o vírus é tão contagioso, ou seja, porque poucos vírus são suficientes para iniciar o seu ciclo de infeção.

Em comparação com o vírus que causou a epidemia de 2002-2003 (anteriormente conhecido como SRA), o novo coronavírus mudou as suas estratégias de ligação ao hospedeiro humano através de uma ligação mais próxima. Esta estreita ligação pode ajudar o vírus a infetar células humanas e a espalhar-se entre as pessoas.