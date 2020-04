Os dados digitais têm mais valor que nunca. Os dispositivos guardam conteúdos valiosos da nossa vida e, quando algo nos impede de lhes aceder, podemos ter transtornos que não estavam previstos. Mas calma, o problema no seu dispositivo iOS pode ter uma solução, quer para iPhone, quer para iPad.

O software Apeaksoft iOS System Recovery permite recuperar o acesso ao seu dispositivo devido a problemas do sistema.

São muitos os problemas que podem originar a perda de dados, ou a falha no acesso ao dispositivo. Desde problemas a ligar, ecrã a não responder ao toque, reinício repetido, bloqueio no logo da Apple, e muitos outros.

Tipicamente, numa situação dessas, se for solicitada a assistência técnica, toda a informação que não estava guardada ou sincronizada no momento da falha irá ser perdida. No entanto, o iOS Toolkit da Apeaksoft oferece um conjunto de ferramentas, das quais se destaca o Apeaksoft iOS System Recovery.

O que é o Apeaksoft iOS System Recovery?

O Apeaksoft iOS System Recovery faz parte integrante da solução iOS Toolkit e permite então resolver problemas relacionados com o sistema operativo.

Em concreto, são mais de 50 os problemas que podem ser ultrapassados utilizando uma ferramenta avançada como o ApeakSoft iOS System Recovery. São problemas que, essencialmente, estão relacionados então com o carregamento do dispositivo, o arranque, o ecrã, com as funcionalidades avançadas do iOS (DFU, recovery, headphone mode, etc) ou mesmo com o iTunes.

Trata-se de uma aplicação simples que procura assim facilitar a vida ao utilizador. Assim que o problema for automaticamente identificado, deverá ser corrigido sem que o utilizador tenha de pesquisar ou aprender a resolvê-lo por sua conta. Ou seja, só tem de deixar a aplicação fazer o seu trabalho, sem a necessidade de comprometer os seus dados.

Como corrigir os problemas de sistema no iOS (iPhone ou iPad)?

É muito simples corrigir os problemas no seu dispositivo com iOS e garantir a integridade do sistema. Para isso, após instalar a aplicação Apeaksoft iOS System Recovery, deve ligar o iDevice ao seu computador com Windows ou MacOS.

Mal seja reconhecido, surgem logo todos os dados acerca do dispositivo. Se achar que o seu problema é simples, pode começar por fazer um “Correção Rápida Gratuita”, clicando nesse mesmo botão. Caso contrário, se não resolver, deve então clicar no botão azul Reparar.

Logo de seguida poderá escolher o modo de reparação, entre o Padrão e o Avançado. Aqui, a diferença prende-se com a persistência dos dados no seu dispositivo. Será uma opção sua

De seguida, poderá então decidir o que fazer com o seu iDevice. Ou restaurar para uma versão anterior à atual, ou otimizar a atual, clicando assim em Otimizar.

Depois de algumas verificações, todo o processo é feito automaticamente. No máximo, só terá de colocar o PIN no dispositivo ou, para dispositivos mais antigos, premir a combinação de teclas para iniciar no modo de recuperação. Seja como for, receberá todas as indicações de como proceder.

Finalmente, após todo o procedimento estar concluído, os seus problemas de sistema deverão estar resolvidos. Antes de premir OK, pode clicar em Limpeza de firmware, para que não fique a ocupar espaço no seu dispositivo.

Em resumo, a ferramenta de recuperação iOS System Recovery é ser determinante nas situações em que o seu iDevice está encalhado, com problemas que parecem complexos, mas que uma aplicação como o Apeaksoft iOS System Recovery pode resolver com apenas alguns cliques.