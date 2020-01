E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Analisámos os óculos Bose Frames, fizemos um ensaio com o Honda HR-V 1.5, falámos de novidades da CES2020, do novo OnePlus 8, das novas consolas e de muito mais.

Com o Mate 30 Pro já no nosso mercado, a Huawei aposta forte num equipamento com caraterísticas únicas. É um dos melhores smartphones do mercado, com câmaras de topo e hardware que se destaca.

Claro que a tem a caraterística de não trazer serviços da Google, fruto dos problemas com os EUA. Esta poderia parecer uma limitação, mas rapidamente é ultrapassada. Para o provar, mostramos como instalar os serviços e apps da Google no Mate 30 Pro.

O Xiaomi Mi 10 será apresentado nos primeiros meses de 2020 e promete ser um dos smartphones mais interessantes do ano. Recentemente foram divulgadas as primeiras fotografias que mostram o seu design, câmaras e ainda novos testes de benchmark.

Ao conjugar todas as informações que já foram divulgadas – tanto oficialmente como em rumores – o Xiaomi Mi 10 terá atributos para o colocar no topo do mercado em vários parâmetros!

A CES 2020 começa já amanhã, mas muitos dos gadgets e produtos a ser mostrados já foram apresentados noutros meios por parte das marcas. É o caso da Samsung, que mostrou ao mundo a sua TV QLED 8K quase sem margens e com as últimas tecnologias!

Esta televisão tem atributos para ser o porta-estandarte da indústria, ao representar tudo o que de melhor se consegue produzir de momento… Incluindo ferramentas de privacidade!

A Asus é uma das fabricantes de computadores pessoais que mais vende e mais inova em todo o mundo. Com o seu mais recente portátil ZenBook Duo – munido de dois ecrãs – promete colocar as capacidades de multi-tarefa num equipamento mais pequeno, leve e portátil.

Este computador será exibido na CES 2020 e é assim um irmão mais novo do Asus ZenBook Pro Duo que esteve em destaque no ano passado.

O sol de Inverno tem-nos proporcionado dias fantásticos que convidam fortemente a passeios. Os óculos de sol são, certamente, o acessório que leva atrás e, nesta era da tecnologia é claro, o smartphone para umas boas fotos e os earbuds para ouvir música não faltam.

Então e se os próprios óculos de sol lhe derem música? Esta é a proposta da Bose, com os Bose Frames, que já tivemos oportunidade de testar. Conheça mais sobre esta peça de moda e tecnologia.

Depois dos smartphones dobráveis, eis que é anunciado o primeiro computador portátil dobrável. Chama-se ThinkPad X1 Fold, é da Lenovo e foi apresentado na CES 2020.

O ThinkPad é construído a partir de uma combinação de ligas leves com fibra de carbono e revestido em capa de couro. Este computador chegará ao mercado em meados de 2020.

Num mercado automóvel em constante mudança e com diferentes exigências, as prioridades são hoje o conforto, o consumo e segurança. Testámos recentemente uma viatura com todas estas características. O Honda HR-V 1.5 i-VTEC foi alvo de uma atualização de imagem, está agora com um ar mais feroz e ganhou pormenores sofisticados.

Vamos conhecer esta aposta da Honda que não desilude.

A OnePlus, nos últimos dias, aliciou os fãs e seguidores nas redes sociais com vislumbres do seu Concept One. Este smartphone destaca-se sobretudo pelas câmaras invisíveis na sua face traseira… No entanto, que tecnologia está por trás desta inovação?

Conheça melhor a solução encontrada pela OnePlus – em conjunto com a McLaren – para conseguir alcançar este feito de design no seu Concept One.

Estávamos em maio de 2018, quando os sismógrafo registaram dezenas de terremotos na costa da pequena ilha de Mayotte, entre Madagascar e Moçambique. A intensidade foi tal que os valores fizeram história como o maior terremoto já registado na área, 5,9 na escala Richter. Contudo, a história tornou-se ainda mais estranha quando, a 11 de novembro daquele ano, as equipas registaram novamente sinais, e um zumbido, de que algo estava a acontecer na área.

Conforme foi reportado na altura, atravessou todo o planeta uma espécie de “som” que nenhum humano deu conta.

Nesta terça-feira a Netflix viu ser dada ordem para que o filme Especial de Natal da Porta dos Fundos, designado A Primeira Tentação de Cristo, fosse retirado da plataforma. Além disso, teria ainda que pagar uma multa de 33 mil euros por cada dia que o filme estivesse no ar.

Agora, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter o filme no ar, mesmo que provisoriamente.

A CES 2020 tem trazido novidades e curiosidades tecnológicas bem interessantes, outras também um pouco bizarras, mas há para todos os gostos.

Um equipamento curioso apresentado foi o Cyrcle Phone, um smartphone circular criado por uma startup.

O ano de 2020 vai ser marcado pelo lançamento da Sony PS5 e da Microsoft Xbox Series X no mercado. Vão sendo conhecidos cada vez mais pormenores e sabe-se agora que a consola da Microsoft será lançada sem jogos exclusivos desenvolvidos pela própria.

Tal decisão poderá ser polémica junto de alguns jogadores e fãs, mas a empresa de Redmond acredita estar a fazer a escolha certa com esta jogada. Será que vai resultar?

Será já este ano que chegará ao mercado a tão esperada PlayStation 5 (PS5). Na CES 2020, Jim Ryan, presidente e CEO da marca confirmou o nome da consola e também algumas das suas características.

Entretanto, já há mais informação! Conheça todas as especificações, data de lançamento e preço.

O Project Zero da Google foi criado para contribuir para uma Internet mais segura. Desde então têm sido vários os casos em que tal foi demonstrado. Em 2020, as mudanças implementadas irão envergar ainda mais nessa missão, reduzindo o risco de os internautas serem prejudicados pelas vulnerabilidades.

As novidades expandem-se ainda aos próprios desenvolvedores, que passam a ter mais tempo para as devidas atualizações que suprimam as vulnerabilidades.