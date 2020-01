Um dos grande saltos tecnológicos nos smartphones foi dado com o Galaxy Fold. Contudo, este dispositivo com ecrã dobrável também foi uma das grandes deceções, dados os problemas iniciais. Apesar disso, a empresa resolveu e voltou às vendas. Em dezembro, o presidente da Samsung referiu que tinham vendido 1 milhão de unidades. Sem dúvida um número respeitável, afinal o equipamento custa 2.049,90€. Mas depois, afinal, não foi nada assim.

Posteriormente a este anúncio, a Samsung negou o número, dizendo que Sohn pode ter confundido a meta de vendas da empresa para o ano. Agora, a gigante sul-coreana veio dizer “mais ou menos” o número de vendas.

Não há dúvidas que a Samsung marcou de novo o segmento dos smartphones. Usar este equipamento, tal como mostramos, é um novo conceito, é uma forma inovadora neste grande mercado mobile. Mesmo em mercados como o de Portugal, este dispositivo tem vendas e não serão assim tão poucas. É bom e tem mercado.

Samsung revela o número “mais ou menos” de unidades vendidas

Definitivamente há uma espécie de “tabu” em volta das vendas concretas deste equipamento. Sim, é caro, custa mais de 2 mil euros e não é para todos os bolsos. Apesar disso, há uma barreira que o torna num sucesso, ou apenas numa ideia futurista. 1 milhão era o número mágico!

Contudo, na quarta-feira, o presidente e CEO da divisão de TI & Comunicação Móvel da Samsung, Koh Dong-jin, deu um número muito diferente, quando falava à Agência de Notícias Yonhap da Coreia.

Acho que vendemos 400.000 a 500.000 smartphones Galaxy Fold”.

Referiu Koh Dong-jin aos repórteres durante o CES 2020 em Las Vegas.

Esta declaração deixou uma margem enorme. Estes valores mostraram que os responsáveis da empresa não têm números certos, ou não os querem dar. Isto porque de 400.000 a 500.000 vai um intervalo bastante grande.

Galaxy Fold: meio milhão de vendas é impressionante

Apesar de estar longe de um milhão de unidades vendidas, este número mais baixo ainda é bastante impressionante. O Galaxy Fold foi assolado por problemas iniciais e múltiplos atrasos no lançamento, para além da etiqueta de preço extravagante.

A Samsung planeia lançar um telefone dobrável mais barato em fevereiro, que será seguido por um sucessor apropriado do Galaxy Fold mais tarde, em 2020.

Não é apenas a Samsung a preparar este trunfo. No passado já vimos empresas como a Huawei, com o Mate X, o Motorola Razr, entre outros. Além disso, já este ano, na CES, várias empresas marcaram presença com estes seus dispositivos.

Entre eles apareceram o ThinkPad X1 Fold da Lenovo, o conceito Horseshoe Bend da Intel e o Concept Duet e Concept Ori da Dell. Prometidos estão mais da Samsung, Xiaomi, Huawei… entre outros. Este será definitivamente um ano para lançar ecrãs dobráveis.