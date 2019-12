Quando mostrou ao mundo o novo Razr, a Motorola marcou uma posição num novo mercado. Os ecrãs dobráveis são cada vez mais uma realidade e o seu novo smartphone pode representar aqui um papel muito importante.

Claro que estes são equipamentos ainda muito caros, mas que desbravam um novo caminho nesta área. A provar isso está a nova posição da Motorola, que resolveu adiar o lançamento do Razr para ter capacidade de colocar no mercado os smartphones que vão ser pedidos.

A Motorola tem um caso de sucesso nas mãos

Um dos fatores mais interessantes do Motorola Razr é o seu preço. Mesmo não sendo reduzido, ele está muito abaixo do que a concorrência está a praticar. Isso torna-o numa proposta muito interessante para quem quiser testar já os ecrãs dobráveis.

Isto revelou-se positivo e de tal forma que agora a empresa teve de colocar em pausa o seu lançamento. Pretendem avaliar o que os consumidores vão querer e, principalmente, preparar os stocks para as encomendas que se espera que surjam.

O Razr vai chegar mais tarde aos consumidores

O Motorola Razr estava preparado para ser colocado em pré-venda no dia 25 de dezembro. Após isso, as primeiras unidades chegariam ao mercado no dia 9 de janeiro, abrindo aí as suas vendas e a possível conquista do mercado.

Isso mudou e estas datas foram canceladas, sem uma previsão posterior. A marca disse que vão ser apenas alguns dias, mas que são necessários para entender melhor as necessidades dos consumidores.

A marca quer ter os stocks preparados para as encomendas

Há um grande interesse em ver como será o novo Razr. Para além de ser o retorno de um clássico que muitos já usaram, é também o primeiro smartphone de ecrã dobrável mais acessível. Isto revê-se no seu preço e, principalmente, na sua forma mais compacta e simples de usar.

Resta agora aguardar pela nova data em que a Motorola irá colocar o Razor à venda. A marca deverá aumentar a sua produção e assim ter os stocks necessários para satisfazer todas as encomendas que vão surgir nessa altura.