O Chromecast é a ferramenta de eleição para transmitir conteúdos de um Android para uma televisão. Integra-se de forma perfeita e tem suporte para os melhores serviços de streaming da Internet.

Este hardware da Google tem agora um aliado de peso no YouTube. A gigante das pesquisas deu uma novidade única a esta app do Android e tornou-a no único controlo necessário. Tudo será feito no telefone e até a voz poderá ser usada para pesquisar.

Excelente novidade da Google para o YouTube

Sendo o YouTube um dos principais serviços a usar o Chromecast, é natural que a Google queira dar a esta app o máximo de capacidades. Para tal, estará agora a testar uma novidade que em breve irá ser alargada a todos os utilizadores.

Muitos utilizadores reportam que está a surgir uma nova opção na app do YouTube. Esta dá um novo comando para quando está a ser enviado conteúdo para um Chromecast ou equipamento com capacidades similares.

Este permite escolher entre chamar a pesquisa por voz ou ter um comando. Se no primeiro caso é óbvia a utilização a ser dada, no segundo é algo diferente. Este dará acesso ao controlo da interface do YouTube no Chromecast ou equipamento similar.

Novo comando controla um Chromecast no Android

Esta novidade tem aparecido a utilizadores que usam a versão 14.50.53 desta app da Google. Está a ser controlada pela gigante das pesquisas, que a tem lançado de forma gradual e controlada. É server-side e por isso não pode ser forçada na aplicação.

Na verdade, esta não é propriamente uma novidade no mundo Android. Já recentemente esta pesquisa por voz tinha surgido na app YouTube TV, permitindo que a procura de vídeos fosse ainda mais simples. Agora é complementada com um controlo remoto e chega decerto a outras paragens.

Esta é uma excelente adição da Google, que assim dá à sua app ainda mais controlo sobre os equipamentos onde apresenta os conteúdos. É ainda um teste, mas em breve chegará a todos os utilizadores para gerirem principalmente a forma como os conteúdos são controlados