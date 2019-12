A OnePlus é inegavelmente uma das maiores marcas de smartphones no mercado. Com uma oferta muito interessante de equipamentos, atrai muitos consumidores que querem as melhores ofertas ao preço mais ajustado no mercado.

Mas esta empresa passou o ano de 2019 com sérios problemas de segurança e agora quer reverter este processo. Para isso abriu agora um programa público de caça aos bugs. Qualquer um pode reportar uma falha nos seus sistemas.

O programa de caça aos bugs da OnePlus

Apesar de usar o Android como sistema base dos smartphones, a OnePlus tem também outros sistemas que usa para gerir toda a informação. Estes são tratados dentro de portas, com equipas dedicadas à sua manutenção diária.

Foram precisamente estes sistemas que nos últimos meses sofreram falhas graves. Resultaram no roubo de dados dos utilizadores, com todas as questões de segurança e privacidade associadas. A empresa quer agora mudar essa imagem e pensa ter tem a solução.

Tal como muitas outras empresas do ramo, também a OnePlus lança agora um programa de caça aos bugs. Este pretende premiar todos os que descobrirem e reportarem os problemas nas suas plataformas. Claro que associados estão prémios monetários para recompensar

A descoberta de falhas de segurança vão ser premiadas

Foram criadas 5 categorias e podem render um máximo de 7 mil dólares e um mínimo de 50 dólares. A OnePlus vai manter um registo de todos os que participarem, mantendo um ranking de quem mais contribui para estas falhas.

Para reportar estes problemas foi criado o site security.oneplus.com, onde os utilizadores se devem registar. Curiosamente ainda não existem definições bem precisas de cada um dos níveis e que informação deve ser reportada para cada falha proposta.

Esta é uma das respostas que a OnePlus tinha prometido aquando do último problema de segurança. A empresa está apostada em garantir ainda mais segurança aos utilizadores. Claro que irá principalmente mitigar todos os problemas descobertos.