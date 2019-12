Dica: Como controlar as permissões das apps que usa no Windows 10

Os sistemas operativos têm-se focado no controlar da privacidade e na gestão das permissões das aplicações. Este processo garante que o utilizador controla de forma fina o que estas podem ou não fazer e a que dados têm acesso.

O Windows 10 não é um sistema diferente e tem também este tipo de controlo sobre as apps e a onde destas acedem. É por isso necessário saber onde e como podem controlar as permissões das apps no Windows.

Das muitas novidades que o Windows 10 trouxe, várias estão focadas na privacidade. Querem dar uma maior capacidade de gestão dos dados dos utilizadores, sem perder as capacidades e as funcionalidades das apps que correm.

Controlar as permissões das apps no Windows 10

Para permitir uma melhor gestão destes elementos, é possível controlar de forma detalhada as permissões das apps que usa no Windows. Para isso comecem por abrir as Definições do Windows 10, acedendo ao Menu Iniciar.

De seguida, e da lista de opções que estão ali presentes, devem escolher a mais que óbvia. Esta chama-se Aplicações e dá acesso a todo o que é relativo a este blocos de funcionalidades do Windows 10.

Dentro desta área devem aceder ao separador Aplicações e funcionalidades. Desçam neste bloco para a lista de apps e para o acesso a novidades com que podem mudar a utilização do Windows 10.

Só precisam de abrir a app que querem controlar da liste presente nessa área. Aí dentro encontra a função extra Opções avançadas, que dá acesso à lista de permissões que estão disponíveis para serem usadas pelo Windows 10.

Acedam então a essa lista e vejam as opções ligadas. Estas são as permissões que essa app tem ativas e em uso durante a sua utilização. Podem rapidamente ligar ou desligar qualquer uma dela, mas com impacto provável na sua utilização.

Mais privacidade para utilizadores deste sistema operativo

Importa lembrar que muitas permissões podem não estar igualmente presentes. Apenas vão estar as que a app em causa pode efetivamente usar na sua utilização dentro do Windows 10.

Aproveitem esta função e controlem principalmente o que cada uma das apps podem ver ou fazer. Com um simples interruptor podem tornar ativa ou desativar qualquer uma das permissões e assim dar mais ou menos privacidade aos utilizadores.