O mundo dos jogos foi próspero em 2019 e ainda não abrandou. Assim, o Regresso ao Far-West encontra-se para breve, à medida que a data de lançamento de Desperados 3 se aproxima. Entretanto, novas imagens foram reveladas para o jogo da Mimimi Games.

Vamos conhecer este novo título.

Desperados 3 é à lei da bala

É o regresso de um tipo de jogos de estratégia mais apreciados. Seguindo no rasto da antiga série Commmandos que tinha como pano de fundo a 2ª Grande Guerra Mundial, Desperados transporta o jogador para um outro universo completamente diferente. O Far-West americano e da “Lei da Bala”.

Inspirado no primeiro jogo (Desperados: Wanted Dead or Alive), Desperados 3 coloca na mão do jogador a vida (e a morte) de um grupo de cowboys/cowgirls que sendo, todos diferentes e com características próprias, criam um grupo multifacetado e aparentemente disfuncional de pistoleiros que cabe ao jogador pôr a funcionar como equipa.

Cada cenário apresentará desafios e obstáculos distintos aos jogadores. Além disso, segundo a THQ Nordic, a estrutura de cada missão não é linear, ou seja, existirão diferentes formas de as abordar. No entanto, e quer se pretenda uma postura mais agressiva ou mais stealth, uma coisa é constante: a necessidade de planeamento.

Sim, uma das características principais deste tipo de jogos é precisamente o de exigir aos jogadores grandes doses de atenção, observação e, portanto, um planeamento cuidado da forma de atacar o cenário.

De forma a tornar as coisas ainda mais interessantes, Desperados 3 apresenta um ciclo dia-noite que vem apimentar ainda mais o jogo e diversificar a jogabilidade.

Por fim, Desperados 3 será lançado para PC, Playstation 4 e Xbox One.