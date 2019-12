Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Sabem porque o meu Google Maps ficou mudo?

De repente deixei de ter a ajuda de voz para seguir um itinerário no Google Maps! Não fiz qualquer alteração nas definições ou seja onde for. O itinerário continua a ser cumprido mas completamente mudo, o que não ajuda muito. Qualquer ajuda é bem-vinda. Muito obrigado, Fernando Castro

Resposta:

Fernando,

De facto, há muitos utilizadores com esse mesmo problema. Há diversas discussões e (quase) nenhumas soluções. Aqui está um exemplo:

Considerando que as definições de som estão corretas, o problema pode estar na forma como a app está a interpretar a ligação Bluetooth. Isto é, caso tenha uma ligação Bluetooth ativa, o som será enviado unicamente para esse dispositivo Bluetooth, mesmo que não tenha forma de o reproduzir.

Assim, o que deve tentar fazer, para pelo menos testar se é daí que advém o problema, é desativar o Bluetooth no smartphone. Segundo alguns utilizadores que tiveram o mesmo problema, com o Bluetooth desativado o som será reproduzido no próprio smartphone.

Se for esse o problema, e com a ajuda de quem o reporta, é expectável que seja corrigido em breve.

[Respondido por Hugo Cura]

Onde comprar o Office 2019 para Mac a um preço apelativo?

Boa noite, Primeiramente, muitos parabéns pelo vosso trabalho! É excepcional e praticamente todos os dias visito a página. Queria solicitar a vossa ajuda, se possível, sobre onde adquirir uma licença para OFFICE 2019 a instalar num Macbook Pro. Que sites aconselham? Aguardo pela vossa resposta. Obrigado e bom fim de semana. Cumprimentos, André Guedes

Resposta:

André,

Agradecemos desde já a preferência.

Relativamente à questão, conhecemos de perto alguns fornecedores de licenças, destinadas a uso doméstico, e são naturalmente esses que recomendamos com conhecimento de causa.

Um exemplo disso é o URCDKeys:

Quanto ao preço, na verdade não é tão apelativo como as versões para PC, mas como tem procura muito inferior, é natural que tenha menos concorrência e o preço seja mais elevado.

Ao fazer uma compra, receberá instruções de como fazer o download e utilizar a chave. Note que a licença ficará associada ao Mac onde a vai utilizar. Se mais tarde pretender trocar a licença para um outro Mac, terá de contactar o suporte da Microsoft para fazerem essa transferência.

[Respondido por Hugo Cura]

Porque será que não consigo ouvir chamadas no meu Blackview?

Boa tarde! Aprecio imenso o vosso site e é com agrado que leio os vossos interessantes e úteis artigos e dicas valiosas. A questão que vou colocar a vocês é a seguinte: Adquiri um Smartphone da Blackview 6800 Pro, há menos de 6 meses . Ele sempre funcionou bem, é bastante robusto , à prova de água e tem uma memória RAM de 4 GB e a outra memória tem 64 GB… Comprei o mesmo, na loja espanhola C S Mobile. Sei que também se vende em Portugal. De um momento para o outro, deixei de escutar completamente o som das chamadas que recebo. Do outro lado ouvem-me sem problema algum. Apesar do telefone ser à prova de àgua, nunca o introduzi dentro de água, nem o deixei cair… Já estive a prescrutar o som do mesmo, todos os itens têm o som no máximo, não entendo porque não ouço nada, a menos que acciono a alta voz quando atendo chamadas.deste modo ouço as pessoas, embora o som por vezes esteja com interferência… Na ocasião, vejo uma mensagem escrita no écran como esta: chamada com encaminhamento condicionado. Não sei se é uma avaria técnica do Alti-falante, se será alguma APP a interferir com o som, ou se acidentalmente accionei alguma função no telemóvel que causou isso Por favor, se puderem ajudem-me com algum conselho. Cordiais cumprimentos e umas boas festas. Jorge Soares Açores.

Resposta:

Jorge,

É altamente improvável que uma app ou funcionalidade acionada acidentalmente tenha influência crítica sobre o volume do auscultador. A app Telefone é uma app do sistema e não é controlável a esse nível.

Se consegue ouvir no altifalante, também conseguirá ouvir, por exemplo, utilizando um auricular com fios (jack 3.5mm) ou bluetooth…

Se o som for completamente nulo, e não sair um único ruído, então provavelmente há uma falha de contacto do auscultador ou então o controlador de som tem um problema grave (o que é muito improvável. Por outro lado, se conseguir ouvir algum tipo de ruído (experimente em ambientes totalmente silenciosos), o auscultador poderá ter uma grande quantidade de sujidade, provavelmente metálica (limalhas, pós de ferro), que lá ficam agarradas ao íman.

Resumindo, seja qual for o problema, tudo indica que necessitará de intervenção técnica, para perceber do que realmente se trata. Deve, portanto, accionar a garantia para que lhe resolvam o problema… Mas, não vá o “diabo tecê-las”, antes de iniciar o processo de garantia faça um restauro das configurações de fábrica, para garantir mesmo que não se trata de problemas de software.

Até lá, para que possa fazer chamadas mais confortavelmente, a solução mais prática poderá passar pela utilização de um auricular com fios ou bluetooth.

[Respondido por Hugo Cura]

Quantos clientes suporta o Microsoft Teams?

Boa tarde, sabem se o Microsoft Teams suporta videoconferência de 30/40 participantes em simultâneo? Armando Quintas

Resposta:

António,

A Microsoft tem essa informação no seu site de suporte do Teams. Os limites que fala dependem da funcionalidade que quer usar na sua conta.

Segundo os dados apresentados, as conferências no Teams suportam até um máximo de 250 utilizadores, tendo apenas limites na apresentação de janelas de vídeo.

Estas estão limitadas a 4 por conferência, sendo sempre limitado aos últimos 4 utilizadores ativos.

O Teams está no entanto sempre a melhorar a sua oferta, podendo estes valores ser alterados a qualquer momento.

Para os valores de utilizadores que apresenta, não nos parece que vá ter problemas em usar esta plataforma.

[Respondido por Pedro Simões]

Preciso da vossa ajuda para apagar a minha conta do Facebook?

Bom dia. Parece-me que em tempos publicaram a melhor forma de fechar definitivamente a página pessoal de facebook. Peço o favor de me enviarem o link dessa notícia. Obrigado. Cumprimentos. Paulo Magalhães

Resposta:

Paulo,

A decisão de eliminar a sua conta do Facebook é importante e deve ser bem pesada. Não existe qualquer obrigação em manter a sua conta aberta, mas este pode ser um processo irreversível.

Ainda assim, e caso seja o que pretende, pode seguir as instruções que fornecemos no link abaixo. Estas levam a que a sua conta seja eliminada:

Mas com existem outras ferramentas que pode querer usar, deixamos aqui uma outra proposta. Veja como pode continuar a usar o Messenger sem ter uma conta do Facebook:

[Respondido por Pedro Simões]

Como copiar os contactos do SIM para o Xiaomi Mi A3?

Olá boa noite. Comprei um Xiaomi Mi a3 e dps de colocar o cartão SIM não consigo aceder aos contactos do cartão. E é ainda o único sítio onde os tenho guardados. Obrigada Elisabete Mourato

Resposta:

Estivemos a testar num smartphone similar, um Xiaomi Mi A1, e este é um processo simples de realizar.

Provavelmente estará a tentar fazer esta migração na app telefone, mas não é aqui que este processo acontece.

Deverá sim abrir a app Contactos e ai dentro aceder às Definições. Aí dentro vai ter a opção Inportar e depois encontra o importar vdo cartão SIM.

É assim que esta importação deverá ser feito, para trazer os contactos do cartão SIM para o seu Xiaomi.

[Respondido por Hugo Cura]

