Réplica da Tesla Cybertruck apanhada nas ruas de Moscovo

A Tesla causou impacto no mundo com o lançamento da estranha pick-up Cybertruck. Para além da sua aparência disruptiva, a empresa puxou aos limites a capacidade de inovar e desafiou todo um mercado automóvel. Os utilizadores reagiram em força e a marca recolheu já mais de 250 mil encomendas. Contudo, houve quem não conseguisse esperar e lançasse um veículo com “algumas linhas” da nova aposta da Tesla. O carro anda pelas ruas de Moscovo.

Os russos não param de surpreender e criaram agora uma estonteante Cybertruck.

Cybertruck da Rússia “aparenta” semelhanças com a original

Os loucos projetos americanos sempre foram alvo da curiosidade russa. Este novo peso pesado elétrico parece que também não passou indiferente. De tal forma que só passou um mês da sua apresentação e a Cybertruck é já famosa dentro e fora de portas. Como resultado, várias réplicas foram postas em prática para várias finalidades.

Apesar da pick-up de Elon Musk só rodar pelas estradas dos Estados Unidos, os russos não quiseram ficar atrás e lançaram uma versão em miniatura da Tesla Cybertruck. A réplica foi filmada nas ruas da capital da Rússia.

Ver esta publicação no Instagram Тесла в Химках😆🤪😄 Uma publicação partilhada por Максим (@sukhotin.m) a 18 de Dez, 2019 às 1:24 PST

Cybertruck com coração Lada Samara

A versão falsa foi feita por um canal do Youtube chamado “Pushka Garazh”. Foi modificado a partir de um velho carro soviético, que é o modelo Samara da marca Lada.

Os construtores do carro disseram numa entrevista que o carro agora funciona com gasolina, mas pensam criar uma versão elétrica no futuro para o tornar ainda mais parecido com o original.

O novo carro elétrico Cybertruck da Tesla ainda não está à venda, mas já foi avistado a rodar.

Elon Musk foi uma das pessoas apanhadas ao volante do veículo, mas parece que esta réplica da Cybertruck quer roubar o espetáculo aos condutores originais do Cybertruck.

Até o lançamento do Cybertruck no mercado, devemos aproveitar as versões falsas do mesmo. Parece que a propriedade intelectual não é nada importante para os russos. Assim, não admira que apareçam muitas outras réplicas pelas ruas deste mundo.