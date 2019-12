Action Launcher recebe navegação por gestos do Android 10. Instale já!

Um launcher para Android é uma das formas mais simples de personalizar o smartphone e de ainda conseguir recursos extra e adaptados às suas necessidades. Além disso, muitos poderão oferecer uma performance ainda maior.

O Action Launcher, que é um dos mais populares entre os utilizadores, acaba de ser atualizado e já é compatível com a navegação por gestos do Android 10. Mas há mais novidades!

O que é um Launcher?

Os smartphones Android, apesar de terem todos o mesmo sistema operativo, são, na sua maioria, personalizados pelas marcas. Recebem assim ícones de aplicações próprias, funcionalidades exclusivas, formas de interação diferentes…

Esta personalização através de interfaces de utilizador próprias das marcas nem sempre é útil ao consumidor. Nem sempre é do seu agrado e, por exemplo, para quem troca com frequência de smartphone, a necessidade de habituação a outra interface pode ser aborrecida. Além disso, existem algumas delas que consomem demasiados recursos sem que o utilizador se aperceba.

É aqui que entram os Launchers. São, basicamente, apps Android que permitem personalizar o smartphone à medida das necessidades e preferências dos utilizadores, disponíveis a partir da Google Play Store.

Action Launcher traz boas novidades ao seu Android

O Action Launcher surge como uma opção bastante popular e fiável para Android. Agora, o seu criador acaba de lançar uma importante atualização que além de ajustes e melhorias gerais ainda vem com uma opção verdadeiramente útil para quem já tem Android 10 no seu smartphone. O Action Launcher agora é compatível com a navegação por gestos.

Esta é uma funcionalidade que ainda não está ao alcance de todos os launchers o que acaba por prejudicar a experiência de utilização. Por isso, a sua chegada ao Action Launcher é encarada de forma muito positiva.

Outra das novidades é a integração ainda melhor com o ActionDash. Esta funcionalidade usa a app Bem-estar digital da Google como ponto de partida. Assim, disponibiliza-a para todos os utilizadores do Android e oferece uma experiência mais profunda com resultados aprimorados e personalizações mais poderosas.

No launcher agora é possível ter um widget com toda a informação disponível de tempo gasto na utilização das apps e gerir esta própria utilização de uma forma ainda mais responsável.

Os wallpapers vivos Quicktheme são também suportados, tem suporte integrado para duplicação de apps e ainda tem papeis de parede exclusivos. Por fim, claro, foram também corrigidos alguns bugs presentes na versão anterior.

O launcher está disponível de forma gratuita, no entanto, as funcionalidades completas apenas estão acessíveis através da versão Plus, por 4,99€.