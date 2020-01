A Asus é uma das fabricantes de computadores pessoais que mais vende e mais inova em todo o mundo. Com o seu mais recente portátil ZenBook Duo, promete colocar as capacidades de multi-tarefa num equipamento mais pequeno, leve e portátil.

Este computador será exibido na CES 2020 e é assim um irmão mais novo do Asus ZenBook Pro Duo que esteve em destaque no ano passado.

No ano passado a Asus surpreendeu os consumidores ao apresentar o ZenBook Pro Duo, um portátil com dois ecrãs. À semelhança do que acontece com a Touch Bar do MacBook Pro da Apple, neste caso o segundo ecrã tem como propósito a produtividade e multi-tarefa.

Não obstante da oferta da concorrência, a proposta da Asus destaca-se pelo ecrã de grandes dimensões que lhe concede umas capacidades de produtividade muito interessantes e únicas no mercado.

De modo a continuar esta linha de computador, a Asus acaba de apresentar o ZenBook Duo que se destaca por seguir o mesmo conceito num corpo mais pequeno, portátil e leve.

ZenBook Duo distingue-se pelo tamanho e componentes internos

À primeira vista, o novo computador não se distingue do modelo Pro no quesito do design. A grande diferença está nos componentes internos e no tamanho do terminal.

O ecrã principal tem agora 12,6 polegadas; sendo que ao somar o ecrã auxiliar, o utilizador tem 14 polegadas de painel ao seu dispor. Esta diferença no tamanho, segundo a imprensa internacional presente na CES 2020, torna o computador muito mais portátil.

O seu peso diminuiu drasticamente para cerca de 1,5 kg o que já é bastante aceitável. A somar ao tamanho e portabilidade do computador, os componentes internos são nitidamente inferiores aos do modelo Pro.

A placa gráfica, por exemplo, é a NVIDIA GeForce MX250, não se podendo comparar à RTX 2060 do modelo mais caro e maior. Apesar de tudo, conta já com processadores Intel de 10.ª geração, podendo ser equipado com até 16 GB de RAM e 1 TB em disco SSD.

O Asus ZenBook Duo chega ao mercado nos próximos meses, não sendo ainda conhecidos preços para o nosso mercado.