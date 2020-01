Há muitos meses que se fala da possibilidade da Xiaomi voltar a colocar no mercado um smartphone da linha Pocophone. Depois do sucesso do F1, tudo aponta para que este cenário se repita se a marca avançar para a sua renovação.

Os rumores têm-se acumulado e as provas reais têm surgido de forma lenta. Uma nova foi agora descoberta, trazendo de volta a ideia de que o Pocophone F2 será uma realidade. Há um novo registo de marca que abre novas portas para esta realidade.

Uma nova marca da Xiaomi

Ao longo do último ano, várias foram as provas de que a Xiaomi tem algo especial a ser preparado. Este deverá ser o sucessor do Pocophone F1, mas ainda está longe de ser uma realidade. A marca pouco tem revelado, fazendo valer a surpresa que quer preparar.

Surgiram agora novidades, descobertas de forma casual, que mostram que há mesmo novidades a caminho. Um novo registo de marca foi descoberto, associado ao nome Poco F2. Quem submeteu este novo registo foi a própria Xiaomi, mostrando que a marca está a mexer-se nesta área.

Poco 2, será esta a prova?

Apesar deste registo, não há, todavia qualquer garantia de que a Xiaomi coloque no mercado o Pocophone 2. Por norma este é um indício forte de que as marcas estão a trabalhar em novos produtos, mas dado que a marca chinesa tem demorado a mostrar este smartphone, a dúvida persiste.

Recentemente foi igualmente revelado num Tweet que a Xiaomi estaria a trabalhar neste novo smartphone e que o seu lançamento seria durante 2020. A informação veio de um quadro da empresa que terá acesso a informações privilegiadas sobre os planos para o futuro.

Há um novo smartphone Pocophhone a caminho

Há também muitas dúvidas sobre o hardware que este smartphone poderá ter presente. Tudo dependerá da altura do ano em que for lançada, mas por agora é óbvio que seria opção o SoC Snapdragon 865 da Qualcomm.

A dúvida volta a ficar presente com esta novidade. Se tudo aponta para o fim desta linha, suportado com a separação da marca Redmi, a verdade é que a informação continua a surgir. Resta esperar e ver o que a Xiaomi está a preparar para breve.