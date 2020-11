E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos do evento especial da Apple, experimentámos a nova Xbox Series X e a cadeira gaming Fantech Extreme, falámos de diversos avanços na ciência a muito mais.

Provavelmente estaremos a ver o transporte do futuro. Isto é, Elon Musk sonhou, desenvolveu e apresentou há uns anos o Hyperloop. Segundo ele, esta forma de viajar revolucionará planeta, acabará com as filas de trânsito e a velocidade acima dos mil quilómetros por hora transportará pessoas e carga em minutos, quando atualmente demoram horas. Agora, pela primeira vez, esta projeto recebe um módulo de transporte da Virgin e faz a sua primeira viagem tripulada.

O teste foi conduzido nas instalações DevLoop da empresa no Nevada, na qual dois passageiros foram enviados através de um tubo de 500 metros de comprimento a velocidades de cerca de 160 km/h.

Que a Nokia é uma das marcas que mais nos traz recordações relativamente aos seus telefones, é um facto. E, apesar de neste segmento não ser atualmente uma das marcas de destaque, a verdade é que aos poucos a finlandesa parece estar a caminhar novamente num sentido progressivo.

Depois das suspeitas que a empresa poderia relançar dois dos seus modelos antigos, agora surgem online imagens de alta definição da possível versão renovada do Nokia 6300.

Hoje vivemos cada vez mais em frente ao computador. O conforto é, portanto, um fator essencial. As cadeiras na categoria gaming têm um design característicos, mas, o mais importante, é o tal conforto que proporcionam, além do elevado ajuste, adaptando-se a cada diferente corpo e momento do dia.

Nos últimos dias sentei-me na cadeira Fantech Extreme Gaming e hoje venho dar-lhe a conhecer todos os seus pormenores.

Há uma certa ansiedade para descobrirmos que afinal não estamos sozinhos no Universo. São muitos os estudos, cada vez temos mais tecnologia a olhar para o espaço e o conhecimento adquirido vai-nos dando algumas pistas. Sabemos, por exemplo, que a Via Láctea é enorme, estima-se que seja mesmo casa para 400 mil milhões de estrelas. Conforme nós vivemos ao redor da nossa estrela, o Sol, outros planetas poderão igualmente ter condições tão boas ou melhores para albergar vida.

Até aqui temos alguma perceção de quão vasta é a nossa vizinhança galáctica no que toca a estrelas. No entanto, quantos planetas existirão, e onde se encontram?

Depois de dois eventos onde a Apple revelou muito sobre o seu futuro e dos seus dispositivos, faltava a marca focar-se numa área, os computadores.

Assim, como tinha prometido na WWDC deste ano, a empresa apresentou o SoC que desenvolveu. O M1 está pronto para ser usado. Nesse sentido, a empresa atualizou 3 segmentos dos seus computadores.

Vivemos uma época fértil no que toca a tecnologias de comunicação. Contudo, se uns já têm satélites para comunicar, outros pouco ou nada têm para se ligar à maior rede de comunicação do mundo. Nesse sentido, várias empresas, onde a Google também tem presença, estão a trabalhar no Projeto Taara.

Segundo o que foi dado a conhecer, a empresa dona da Google, a Alphabet, e a sua parceira Econet Group vão lançar um serviço de banda larga através de feixes de luz. A ideia é criar um sistema sem fios, para fornecer Internet a países na África Subsariana.

Tal como aqui vimos, Astro’s Playroom é um jogo que vem instalado nas novas consolas Playstation 5 e que tivemos o prazer de experimentar, após o nosso Unboxing da consola.

Na altura, tivemos apenas a oportunidade de jogar o nível Cooling Springs, ou em português, Fontes de Refrigeração do jogo.

Agora, já podemos partilhar o resto de Astro’s Playroom.

A robótica é e será uma extensão do ser humano em muitos cenários. Temos visto a utilização de robôs nos mais variados trabalhos, até mesmo em condições extremas, como na central nuclear de Chernobil. Grandes ou pequenos, os robôs conseguem ir onde não conseguimos, pelo menos com a facilidade e ausência de risco conforme podemos ver. Como tal, para inspecionar as pás das turbinas eólicas espalhadas pelo mar, uma empresa criou o BladBUG.

Estas estruturas, ao ar livre e sujeitas aos elementos marítimos, precisam de inspeções periódicas. Assim, um equipamento mecânico, pequeno e com tecnologia de monitorização, pode ser a solução.

Apesar de um arranque algo tímido, o Oculus Quest começa gradualmente a emergir da sombra como um meio de entretenimento de eleição e capaz de transportar os utilizadores para outros mundos, sem terem de sair do lugar, nem de comandos, nem de fios.

Star Shaman, desenvolvido pelos estúdios indie Ikimasho é precisamente um dos mais recentes exemplos disto mesmo e o Pplware já o experimentou.

2020 tem sido um ano complicado, intenso e muito desafiador, principalmente quando falamos no mercado gaming e, mais concretamente, das consolas. Foram meses onde muito se falou na PlayStation 5, na Xbox Series X e, de entre os rumores e profecias, foi sendo desvendado o design, as especificações e o cardápio de jogos. Assim, neste artigo, queremos apenas concentrar a atenção na nova consola de videojogos da Microsoft: A Xbox Series X (sim, não vamos esquecer a Xbox Series S). Conforme referimos, a nova máquina de jogos foi lançada no passado dia 10 novembro.

No Pplware há algum tempo que temos esta consola, e pelas horas agarrados… já podemos opinar. São, para já, as nossas primeiras impressões. Vamos a isso?

A tecnologia não para de surpreender e cada vez mais surgem inovações que nos apanham desprevenidos, mas que se mostram muito úteis. Aliás, melhor do que inovar, é complementar uma inovação.

Assim sendo, foi desenvolvido um sensor de ampliação que vai permitir aos robôs sentir sensações humanas.

Os drones de há poucos anos atrás, eram gadgets que despertavam curiosidade por serem uma novidade. Mas com a evolução tecnológica, atualmente estes equipamentos tornaram-se verdadeiras máquinas capazes de apresentar um desempenho extraordinário com diversas finalidades.

Recentemente uma equipa de especialistas holandeses criou aquele que diz ser o mais versátil drone do mundo. É capaz de voar durante 3 horas e meia e funciona a hidrogénio.

Marte é um lugar árido, com vestígios de uma outra realidade existente há milhões de anos. A cada década mais ou menos, por razões desconhecidas, uma monstruosa tempestade torna-se global e cobre o planeta. Estes eventos podem ser mortais quando os humanos lá chegarem. Em 2018, por exemplo, estas tempestades aniquilaram o rover Opportunity da NASA, a poeira cobriu totalmente os painéis solares. Agora, alguns indícios dão conta de outro problema que assola Marte.

Segundo os astrónomos, as tempestades também podem ser uma das culpadas da água marciana escapar para o espaço.