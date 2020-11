Holandeses criam drone versátil que voa mais de 3 horas a hidrogénio

Os drones de há poucos anos atrás, eram gadgets que despertavam curiosidade por serem uma novidade. Mas com a evolução tecnológica, atualmente estes equipamentos tornaram-se verdadeiras máquinas capazes de apresentar um desempenho extraordinário com diversas finalidades.

Recentemente uma equipa de especialistas holandeses criou aquele que diz ser o mais versátil drone do mundo. É capaz de voar durante 3 horas e meia e funciona a hidrogénio.

Holandeses dizem ter criado o mais versátil drone que voa a hidrogénio

Uma equipa da Delft University of Technology, na Holanda, com o apoio da Marinha Real e da Guarda Costeira do país, desenvolveu um drone muito especial, designado de Nederdrone, o qual dizem ser o mais versátil do mundo.

O equipamento é capaz de voar por mais de três horas e funciona a hidrogénio. De acordo com as informações, o drone pode voar durante três horas e meia.

Os investigadores apelidam este como sendo o ‘drone mais versátil do mundo’ uma vez que é capaz de voar horizontalmente e aterrar verticalmente. Esta característica torna-o num equipamento muito mais eficiente.

Bart Remes, gerente do projeto salienta que o “drone usa hidrogénio e ainda um conjunto de baterias para poder voar horizontalmente e pousar verticalmente”.

Características do drone de hidrogémio holandês

De acordo com as informações disponibilizadas pelo projeto, o drone holandês pesa 13 quilos e mete três metros. Para além disso, o Nederdrone conta com um total de 12 motores.

Um dos pontos principais para a sua sustentabilidade, é um cilindro de hidrogénio composto por carbono de 300 bar e 6,8 litros. Este cilindro alimenta hidrogénio de baixa pressão na célula de combustível de 800 watts e, assim, converte-o em eletricidade.

Segundo explica Henri Werij, reitor da Faculdade de Engenharia Aeroespacial da Universidade de Tecnologia de Delft: “o hidrogénio é visto como um dos materiais mais importantes para a aviação ecológica e sustentável“.

Os holandeses envolvidos no projeto já testaram o Nederdrone, que foi lançado através de um navio. Veja o vídeo:

De acordo com as palavras do comandante da Marinha Real da Holanda, Pieter Blank:

Este é um verdadeiro avanço técnico com um grande futuro.

Pode descobrir mais sobre este drone holandês aqui.

Leia também: