A aposta das marcas de tecnologia nos browsers tem sido grande. Todos os principais players deste mercado querem ter uma proposta, que integram nos seus sistemas e nos seus serviços. Desta forma, conseguem tirar mais de qualquer situação.

Na Microsoft temos visto uma mudança grande, que resultou já em 2 novos browsers nos últimos anos. Se com o novo Edge quer trazer-se para o topo do mercado, há ainda que manter a versão anterior. É precisamente esta que agora perde o suporte do WhatApp.

Edge original ainda é um browser muito usado

Apesar de não ser já um browser que deva ser aconselhado, a Microsoft ainda mantém o Edge atualizado e capaz de ser usado para qualquer situação. A nova versão está disponível e até já a ser instalada em todos os PCs com o Windows 10.

Dado este seu status ainda ativo, é estranho que comece a ter alguma perda de apoio por parte de algumas empresas. A mais recente, do que pode agora ser visto, é o WhatsApp, que está a apresentar uma notificação a quem tenta usar este browser.

WhatsApp abandona o suporte a esta versão do Windows 10

Ao aceder a este serviço com o Edge original, é apresentada uma mensagem a indicar que deve ter o Edge 80 ou superior. É ainda apresentado como alternativa a utilização do Chrome, do Firefox ou do Opera.

Apesar de fazer algum sentido, dado o fim de vida previsto para o Edge, este não era decerto esperado. Este browser ainda tem suporte da Microsoft por mais alguns anos e deverá ser o padrão em muitas máquinas por muito tempo no futuro.

Microsoft tem de encontrar alternativa

Apesar de ter clientes para quase todas as plataformas, o WhatsApp ainda investe decerto muito na sua versão web. Esta é a forma mais simples de dispensar o smartphone e ter acesso a este serviço em qualquer browser e sem depender de qualquer app.

Apesar de todas as mudanças, o Edge clássico é ainda o browser padrão em muitos sistemas. Falamos da Xbox ou até da própria sandbox do Windows 10, onde ainda é naturalmente possível usar esta versão.