E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Analisámos a coluna Apple HomePod mini, falámos de novidades na SpaceX, do Android 12, demos nota do lançamento do novo Raspberry Pi, e muito mais.

Já ouviu falar na Nissan NV350 Caravan? O segmento dos veículos está a tornar-se totalmente elétrico! No entanto, além dos motores elétricos, há também inovações que acompanham esta nova viragem.

Recentemente a Nissan apresentou o conceito da NV350 Caravan. Depois de ver o vídeo, vai ficar fã!

As relações humanas são cada vez mais internacionais (ainda que suspensas durante mais alguns meses). As relações de trabalho com empresas externas, com clientes de outras nacionalidades, são muito frequentes e a barreira linguística não pode ser um problema. A tecnologia há muito que ajuda neste processo de comunicação, mas uns earbuds podem melhorar ainda mais a comunicação.

Conheça então os primeiros earbuds de tradução instantânea bidirecional, os Timekettle WT2 Edge.

O HomePod mini foi dos vários lançamentos da Apple no profícuo ano de 2020. A empresa decidiu colocar esta coluna de som inteligente para aumentar a sua área de dispositivos de som e serviços Homekit dentro de portas. Depois de algum tempo a usar no dia a dia esta coluna, que no nosso caso foi um par, deixamos algumas considerações sobre este novo produto que ainda não está disponível em Portugal.

A coluna foi testada tendo como comparação a sua irmã mais velha e crescida. Leia este artigo até ao fim pois explicamos tudo.

A saúde mental ainda é uma área à qual não é dada a atenção devida, apesar de ser cada vez mais falada e considerada. Mas a pandemia ajudou a que mais pessoas tivessem consciência do quão importante é estarmos saudáveis e ativos ao nível mental. E também aqui a tecnologia pode e dá um grande contributo.

Desta forma, foi criada a MoodBeam, uma pulseira inteligente que vai dizer ao seu patrão qual o seu estado de humor. Vai indicar se está triste ou feliz e, assim, criar um quadro do estado da sua saúde mental e emocional.

Sabemos que Elon Musk não se poupa para estar sempre na vanguarda. Então, espelho disso são as constantes inovações associadas à Tesla, incluindo a mais recente: um inversor solar próprio.

Esta novidade é compatível, tanto em painéis solares convencionais, como em telhados solares e pode ser controlada através de uma app da Tesla.

Elon Musk é arrojado nos seus projetos e não olha a meios para atingir os objetivos. Como tal, nos projetos onde investe o seu tempo e dinheiro, o multimilionário procura ter no seu ecossistema tudo o que necessita. Neste caso em particular, a empresa espacial de Musk, a SpaceX, quer ter no meio do mar plataformas de lançamento. Assim, dali, as naves partirão do mar até Marte… ou mais além!

Para arrancar com mais este projeto, a SpaceX comprou duas plataformas petrolíferas situadas no Golfo do México.

De Israel, chega-nos a novidade de um homem cego que recuperou a visão após ter sido munido com um novo tipo de implante corneal.

A cirurgia foi de tal forma um sucesso que, imediatamente após o processo, o paciente foi capaz de reconhecer membros da família e ler números.

A linha Galaxy Note tem sido uma presença constante na oferta da Samsung. Estes smartphones oferecem uma experiência completamente diferente dos restantes, por reunirem elementos totalmente diferentes do habitual.

Os rumores andam a acumular-se há alguns meses e têm revelado que a Samsung poderia estar a preparar-se para terminar com os Note. Uma nova informação, vinda de um conhecido leaker, veio agora dar mais uma certeza. A Samsung vai mesmo acabar com os smartphones da linha Note.

A Google está já a desenvolver o Android 12 a um ritmo acelerado. Espera-se que seja apresentada em breve uma primeira versão de testes, e por isso as novidades começam a surgir, olhando ao código do AOSP.

A mais recente pode ser uma novidade muito importante para os utilizadores. Do que foi visto, as atualizações do Android 12 podem tomar uma nova fonte, passando a ser recebidas diretamente da loja da Google, a Play Store.

Apesar de todos os produtos que existem no segmento dos mini PC, o Raspberry Pi continua a ser o mais popular do mundo. A par do mini PC, a Raspberry Foundation tem também colocado no mercado várias pequenas placas de programação.

A mais recente placa é a Pi Pico que está apenas disponível por cerca de 3 euros (4 dólares).

A MediaTek é uma fabricante de Taiwan conhecida por desenvolver processadores para equipamentos eletrónicos. Este é um mercado que começa a ficar cada vez mais recheado de ofertas, de modo a levar aos consumidores uma panóplia de produtos para diversas necessidades e carteiras.

Desta forma, a marca sediada em Hsinchi, anunciou recentemente o seu novo processador MediaTek Dimensity 1200 5G. Este chip deverá assim concorrer diretamente com o Snapdragon 870 da rival Qualcomm.

Foi em novembro que a Huawei anunciou que se iria separar da Honor. Assim, a sua sub marca passou a abraçar o mercado por conta própria e eis que chegou o primeiro smartphone depois desta separação, o Honor V40 5G.

Entre muitas outras características, destaca-se por integrar um processador Dimensity 1000+ e uma câmara principal de 50 MP.

Apesar do Windows 10 ser o provavelmente o melhor sistema operativo da atualidade, a Microsoft tem um trunfo nas mãos. O novo Windows 10X já está, aparentemente, pronto, e promete! De relembrar que este sistema operativo é destinado a computadores low-cost, menos potentes e com memória mais limitada.

Veja o Windows 10X em vídeo e diga-nos se não é espetacular!

Os novos smartphones da OnePlus 9 deverão ser lançados no mês de março, muito antes do que é habitual no calendário da marca. Existem vários fatores que podem estar por trás desta antecipação. O primeiro deles prende-se com as perdas motivadas pela pandemia em 2020 e o outro com a introdução da linha Nord que, inevitavelmente, vai obrigar a mais lançamentos durante o ano.

Espera-se quem em março sejam então apresentados os OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro e já há várias especulações e algumas certezas do que poderão oferecer estes modelos.