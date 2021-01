OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro chegam em março – o que esperar?

Os novos smartphones da OnePlus 9 deverão ser lançados no mês de março, muito antes do que é habitual no calendário da marca. Existem vários fatores que podem estar por trás desta antecipação. O primeiro deles prende-se com as perdas motivadas pela pandemia em 2020 e o outro com a introdução da linha Nord que, inevitavelmente, vai obrigar a mais lançamentos durante o ano.

Espera-se quem em março sejam então apresentados os OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro e já há várias especulações e algumas certezas do que poderão oferecer estes modelos.

OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro – o que esperar?

Já falta pouco para o mundo conhecer os novos smartphones da OnePlus e, é claro, já muito foi escrito sobre eles.

Em primeiro lugar, termos então os novos OnePlus 9 e 9 Pro equipados com o mais recente e poderoso processador da Qualcomm. Falamos, claro, do Snapdragon 888 que tem vindo a mostrar um excelente desempenho no segmento de topo.

O modelo Pro deverá chegar com um ecrã de 6,78″ e o 9 com ecrã de 6,55″. A grande diferença, além do tamanho, estará portanto relacionada com a resolução, sendo um QuadHD+ e o outro FullHD+. Além disso, os rumores indicam que o modelo Pro poderá mesmo suportar uma taxa de atualização de 120Hz na sua resolução máxima.

Ambos terão no seu ecrã com acabamento curvo, uma câmara frontal a perfurar o canto superior esquerdo. Portanto, perante as várias imagens divulgadas deverá ser mesmo apenas uma câmara.

Por falar em câmaras, na traseira já existirá mais do que uma. O OnePlus 9 deverá vir então com uma câmara principal Ultra Vision de 50 MP, uma ultra grande angular de 20 MP e a telefoto de 12 MP.

Um rumor recente, partilhado na rede social Weibo, dá conta ainda de outros pormenores. Avança, por exemplo, que o OnePlus 9 terá 8 mm de espessura e o 9 Pro 8,5 mm, no entanto, nenhum pesará mais do que 200g.

Finalmente carregamento sem fios

Outra das informações relevantes sobre os novos modelos é que finalmente podem vir equipados com tecnologia de carregamento sem fios. Esta novidade foi vista numa imagem, associada aos novos smartphones, onde são reveladas as funcionalidades “Reverse Charge” (carregamento inverso) e “Charging wirelessly” (carregamento sem fio).

O OnePlus 9 deverá vir equipado, além disso, uma bateria de 4500 mAh, que também deverá ter carregamento a 65W. O carregamento sem fio deverá ter então uma potência de 30W.

Por fim, há que referir que poderá haver mais um lançamento associado a esta linha. Alguns rumores apontam para a existência de um OnePlus 9E, que será uma versão mais modesta destas duas.