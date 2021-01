COVID-19: Máscaras “caseiras” proibidas em vários países europeus

Não, as máscaras de proteção para a COVID-19 não são todas iguais. Com a necessidade das pessoas se protegerem, em todos os locais, as máscaras passaram a ser como uma peça de roupa. Há máscaras de produção caseira, máscaras cirúrgicas, respiradores, etc.

De acordo com as últimas notícias, Alemanha, França e Áustria já tornaram o uso obrigatório de máscaras FFP2 em locais públicos.

As máscaras são um dos produtos mais procurados em tempos de pandemia por COVID-19. Há muitas empresas e pessoas individuais a produzi-las, mas é preciso ter cuidado a quem se compra e com o que se usa.

Tipos de Máscaras para proteção da COVID-19

1. Respiradores (Filtering Face Piece, FFP), um equipamento de proteção individual destinado aos profissionais de saúde, de acordo com a Norma 007/2020 da DGS;

2. Máscaras cirúrgicas, um dispositivo que previne a transmissão de agentes infeciosos das pessoas que utilizam a máscara para as restantes;

3. Máscaras não cirúrgicas, comunitárias ou de uso social, dispositivos de diferentes materiais têxteis, destinados à população geral, não certificados.

De acordo coma CNN, o Governo francês já determinou que os cidadãos usem máscaras cirúrgicas FFP1 de uso único, ou máscaras FFP2, com capacidade de bloquear 90% das partículas, em todos os locais públicos. Além disso, deixa de ser permitido o uso de máscaras não cirúrgicas, comunitárias ou de uso social.

A par da França está também o Governo alemão e austríaco. As máscaras de proteção FFP2 passam a ser de uso obrigatório em espaços públicos, nos transportes públicos e nas lojas.

De relembrar ainda que o Centro Europeu para Controle e Prevenção de Doenças (ECDC) alertou na quinta-feira para as novas variantes do coronavírus que podem causar mais hospitalizações e mortes por COVID-19 em toda a Europa. Nesse sentido, os países devem começar a tomar medidas extras de imediato. O ECDC recomenda máscaras em ambientes internos e externos quando o distanciamento físico não pode ser garantido, revela a CNN.