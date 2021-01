5 novas apps para instalar no seu smartphone Android

As aplicações móveis continuam a ser de extrema importância nalguns setores da nossa vida e poderão ajudar a melhorar outros. Com frequência, deixamos opções de apps para os vários sistemas operativos, mas hoje as sugestões são para o universo Android.

Conheça então 5 novas apps para instalar no seu smartphone ou tablet Android.

5 novas apps para Android

Terapia da Fala : Exercícios de Articulação Verbal

A aplicação Terapia da Fala: Exercícios de Articulação Verbal destina-se a crianças que estejam a ser acompanhas em Terapia da Fala ou até para aquelas que estejam a começar a desenvolver a fala. Além disso, pode ser também utilizada por adultos.

A app promove o treino articulatório dos sons da fala em diferentes posições da palavra de uma forma divertida e dinâmica, através de jogos e exercícios com imagens reais e apelativas.

A app está também disponível para iOS, de forma gratuita em ambos os casos.

Homepage: PMQ SOFTWARE

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 Estrelas

monday.com

monday.com é uma excelente app de produtividade ideal para trabalhar em equipa, mantendo todos os elementos alinhados no mesmo trabalho com atualizações em tempo real.

Poderá definir prioridades com notificações personalizadas, automatizar trabalhos repetitivos, ter acesso ao seu trabalho em qualquer lugar e momento, entre muitas outras opções.

Apesar da app estar disponível gratuitamente, o serviço tem uma mensalidade associada que poderá consultar aqui. Está também disponível para iOS.

Homepage: monday.com

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

Smallpdf

Disponível para Android, iOS e Windows, a Smallpdf é uma ferramenta de gestão de PDFs perfeita. Poderá converter os mais populares tipos de ficheiros para PDF, comprimir e até editar, tudo de forma gratuita.

Através da Smallpdf poderá conseguir reduzir o tamanho de um ficheiro entre 40% a 75%, dependendo do tipo de compactação escolhida.

Homepage: Smallpdf

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 Estrelas

JAZZ RADIO

Agora que a casa é um escritório, o Jazz pode ser uma ótima companhia. A app JAZZ RADIO oferece algumas dezenas de canais onde só vai ouvir Jazz. Poderá selecionar o seu estilo favorito incluindo Smooth Jazz, Bossa Nova, Piano Jazz, Swing, Bebop e muitos outros!

A app é gratuita para Android e poderá usufruir do serviço através do browser.

Homepage: JAZZ RADIO

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 Estrelas

Tendar

Por fim, a sugestão vai para a app Tendar que o vai levar para o universo da realidade aumentada. Trata-se de um jogo onde terá que alimentar de riso, surpresa e lágrimas uma pequena mascote virtual, o pequeno peixe Guppy.

O Guppy também pode reconhecer e responder a mais de 200 objetos, acumulando conhecimento à medida que interage cada vez mais com o mundo físico.

Homepage: Tender Claws

Preço: Gratuito

Pontuação: 4 Estrelas

Instale ainda: