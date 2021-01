Valheim, uma nova aventura Viking, anunciado

O tema dos Vikings continua muito em voga e a maior prova disso foi o recente lançamento de Assassin’s Creed Valhalla. Mais recentemente, os Coffee Stain Studios e Iron Gate Studio, anunciaram a sua parceria para a criação de Valheim.

Venham conhecer um pouco melhor Valheim.

Em desenvolvimento pelos Coffee Stain Studios em parceria com os Iron Gate Studio (Titan Quest e Magicka 2), Valheim é um jogo survival com a temática Viking.

Nesta aventura pela mitologia nórdica, os jogadores são convidados a estabelecer a normalidade das coisas, recuperando o reino de Valheim das mãos de antigos inimigos de Odin. Pelo caminho vão ter de explorar este mundo violento e cruel, combater bestas mitológicas, construir castelos com os seus salões de hidromel, criar armas e armaduras, e navegar pelos mares em busca de novos horizontes.

Explorar

A exploração será um prato forte em Valhein. Este fantástico e belo mundo nórdico será criado de forma dinâmica, sendo a aventura diferente em cada sessão.

Desde florestas negras repletas de árvores e sombras, passando por picos gelados e cobertos de neve das montanhas e terminando em vales solarengos no sopé dos montes, Valhein oferece um mapa diversificado onde o jogador se vai perder.

Mas não é só em terra que a aventura decorre e o mar será, como não poderia deixar de ser, uma fronteira de fácil passagem para os poderosos Vikings.

Lutar à Viking

Creio que, num jogo de Vikings o que se pode esperar, são guerreiros fortes, destemidos, brutais e um pouco sanguinários. Dessa forma, as expetativas são que Valheim traga toda essa força e power para os combates em que iremos participar no desenrolar do jogo.

Seja contra bestas selvagens, lideres de clãs inimigos ou seres mitológicos, os combates pedem-se frenéticos, poderosos e segundo os Coffee Stain Studios vai incidir muito sobre a destreza de quem joga. Isto, pois, os combates em Valheim dependem de três fatores principais: o sistema de bloqueio, o sistema de desvio e os ataques.

Criar Armas, equipamentos e muito mais

Tal como seria de esperar, um Viking não luta apenas com as mãos. Quando tem de ser, lá será, mas grosso modo, esperamos ver estes formidáveis guerreiros armados de machados, pelo menos.

Neste capitulo, Valheim vai um pouco mais além e permite aos jogadores a criação das suas próprias armas e equipamentos.

Mas a liberdade de criação não se fica por aí e, sabe-se também que no decorrer do jogo, poderemos produzir comida e hidromel para restituir a nossa saúde física. Atenção que o hidromel é alcoólico, portanto se for em demasia, talvez não faça lá muito bem…

O jogo terá ainda um sistema que nos permitirá gerir e melhorar a nossa base de operações. Aí poderemos criar instalações para tornar o nosso povo forte e saudável. Poderemos construir infraestruturas de produção de comida e hidromel, habitação para o povo, castelos para nos defendermos melhor,… e muito mais.

Muitas dessas infraestruturas serão também importantes para a criação da máquina de guerra, permitindo criar armas e navios. E alguns dos mais lendários navios Vikings estarão à disposição para explorar o mar infinito e espalhar o terror por quem nos vê chegar.

Cooperação

Segundo os Coffee Stain Studios, o jogo pode ser desfrutado a solo ou de forma cooperativa, com até nove amigos. Valheim terá um sistema de criação de sessões de jogo que permitirá de forma simples e rápida, a criação de sessões multiplayer online.

É que, tal como os responsáveis do jogo referiram, “ninguém quer constantemente morrer sozinho“.

“Valheim é muito difícil. Você vai morrer muito. Seus amigos morrerão muito. Mas esperamos ter conseguido atingir esse equilíbrio entre ser desnecessariamente brutal e oferecer uma experiência gratificante e desafiadora” afirmou Richard Svensson, CEO da Iron Gate Studio.

Valheim será lançado no Acesso Antecipado no Steam para Windows e Linux no próximo dia 2 de fevereiro, e já está disponível para ser adicionado à sua lista de desejos.