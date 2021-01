Eleições Presidenciais 2021: Envie uma SMS para saber onde vai votar

É já amanha (24/01) que todos os portugueses com mais de 18 anos podem exercer o direito de voto. Com o fim do Cartão de Eleitor, que levou ao fim do número de eleitor e também em plena pandemia, surgem as dúvidas em que local irá votar.

Saiba já onde irá votar. Na secção de voto, tenha o seu número de cartão de cidadão e não se esqueça de levar uma caneta!

Eleições Presidenciais são já amanhã! Veja as recomendações…

Para saber onde votar basta que aceda a https://www.recenseamento.mai.gov.pt/ e introduza os dados solicitados.

O resultado será idêntico ao apresentado na imagem seguinte.

Via SMS

Além do site, podem também enviar SMS para o número 3838, com a mensagem “RE (espaço) número de CC/BI (espaço) data de nascimento”, escrevendo a data a começar pelo ano, mês e dia de nascimento [aaaammdd].

Via App do MAI

São vários os serviços públicos que têm ganho nos últimos tempos apps para dispositivos móveis. Fruto do Simplex, estas apps disponibilizam informação importante aos cidadãos e também disponibilizam funcionalidades úteis. Através da App do MAI, em serviços, pode aceder a “Saiba onde irá votar“. Disponível para Android e iPhone.

Face à pandemia, a Comissão Nacional de Eleições recomenda que cada eleitor leve a sua própria caneta, para assim minimizar as hipóteses de contágio do vírus. Além disso:

Permaneça o menor tempo possível no local de voto

Respeitar a distância de segurança e o uso de máscara

Respeitar as filas

Desinfetar as mãos e, se possível, o seu documento de identificação antes e depois de o entregar ao escrutinador

Não se desloque ao local de voto logo pelas 8h (por causa de eventuais acertos e baixas de última hora).

Concorrem às eleições sete candidatos: Marcelo Rebelo de Sousa, Tiago Mayan Gonçalves, André Ventura, Marisa Matias, Vitorino Silva, João Ferreira e Ana Gomes.