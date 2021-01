Alibaba tem pickup elétrica que custa pouco mais de 3 mil euros

Tendo em conta toda a evolução no segmento dos veículos elétricos, é possível desenvolver carros mais baratos face aos tradicionais com motor a combustão. No “ataque” a este segmento, não estão só as empresas do ramo automóvel. As tecnológicas têm vindo a mostrar que poderão ser enormes concorrentes.

Recentemente a plataforma chinesa Alibaba revelou uma pickup elétrica que custa 4 mil dólares (pouco mais de 3 mil euros).

A Alibaba é uma das empresas chinesas que mais tem crescido nos últimos anos, tendo-se mesmo tornado líder de mercado no comércio online na China. A empresa regista um crescimento fantástico e na plataforma podemos encontrar de tudo (mesmo tudo)

Mini pickup pode chegar aos 40 km/h….

Recentemente apareceu nas vendas uma mini pickup que se destaca por custar apenas 4 mil dólares. Trata-se de um veículo com rodas de 12 polegadas, uma cabine pequena para duas pessoas e uma capacidade de carga útil de 500 kg (1.100 lb). A velocidade máxima é de apenas 40 km/h e dos 0 aos 40km/h demora 15 segundos.

Embora seja pequena em tamanho, esta pickup é totalmente funcional. A área de carga não tem apenas uma porta traseira, pois as laterais também se dobram para se transformar num espaço amplo. A cabine tem todos os acessórios necessários básicos, dos quais se destacam o rádio, AC, janelas manuais, cintos de segurança, etc.

No site electrek podem encontrar aqui todas as especificações deste interessante e barato veículo. De referir também que esta pickup está disponível numa versão standard, que custa 4 mil dólares (US$3,950) e numa versão mais avançada que tem o valor de US$4,880.

