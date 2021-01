Microsoft ataca MacBook Pro da Apple no novo anúncio do Surface Pro 7

A Apple e a Microsoft têm uma história com muitos pontos comuns e familiares. Apesar disso, sempre foram concorrentes, tanto quanto foram parceiras. Se assim era, assim o é num novo anúncio, a Microsoft arrasa o MacBook Pro no novo anúncio do Surface Pro 7.

Bom, esta parece a resposta à Apple por reacender na sua keynote o slogan “I’m a PC”… aquele velho título de uma campanha publicitária de televisão criada para a Microsoft.

Microsoft dá alfinetada à Apple no novo vídeo publicitário

A Microsoft disparou vários tiros contra o MacBook Pro da Apple num novo anúncio do Surface Pro 7 divulgado ontem.

O novo anúncio compara o MacBook Pro com o Surface Pro 7 da Microsoft, de forma jocosa, a falta de suporte do MacBook Pro para ecrã touch ou para a falta de suporte ao uso de caneta.

Além disso, é referido também o teclado destacável do Surface, bem como o suporte para vários softwares, incluindo jogos, que o macOS não possui.

Finalmente, o clip de 30 segundos destaca o preço. O Surface custa “apenas” 890 dólares. Sim, é seguramente muito mais barato do que o MacBook.

Surface Pro 7 será de facto melhor que o MacBook Pro?

A empresa de Cupertino parece querer continuar a dividir bem as linhas de produtos. Então, o iPad Pro traz basicamente o que o Surface 7 traz, como o ecrã touch, o Apple Pencil, um teclado removível e muito mais.

Além disso, com cada vez mais software a ser desenhado para a arquitetura ARM, com o suporte para rato e a outros acessórios da linha profissional, o iPad poderá ser o verdadeiro concorrente do Surface, e não o Macbook Pro que cada vez está mais distante.

Com o M1 a trazer mais desempenho e performance ao MacBook Pro, este parece ser uma escolha para quem quer uma máquina poderosa e com excelente desempenho de bateria. Mas, de facto, não tem alguns tributos que tem um Surface, ou um iPad.

Conforme apresenta a sua estratégia, a Microsoft quer um produto que seja o melhor dos dois mundos, e o Surface Pro 7 parece ter de facto um excelente desempenho, além dos atributos referidos.

