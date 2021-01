Windows 10X: O sistema que é incrivelmente rápido (veja o vídeo)

Apesar do Windows 10 ser o provavelmente o melhor sistema operativo da atualidade, a Microsoft tem um trunfo nas mãos. O novo Windows 10X já está, aparentemente, pronto, e promete! De relembrar que este sistema operativo é destinado a computadores low-cost, menos potentes e com memória mais limitada.

Veja o Windows 10X em vídeo e diga-nos se não é espetacular!

O Pplware tem acompanhado a evolução do Windows 10X. O sistema deverá chegar ainda este ano, mais concretamente na Primavera. Inicialmente, previa-se que esta atualização fosse lançada juntamente com o Surface Neo, um equipamento da Microsoft com dois ecrãs.

No entanto, acordo com as informações, numa primeira fase a plataforma será lançada para computadores tradicionais que tenham apenas um ecrã.

Se consideram que os sistemas operativos ainda não atingiram o nível de fluidez que deseja, então talvez mude de opinião hoje. Com o Windows 10X, os utilizadores irão ter um sistema altamente rápido, com uma transição entre janelas espetacular.

O novo sistema da Microsoft foi instalado com êxito num Surface Pro 7 por um programador que usa, na internet, o nickname ADeltaX. O programador realizou esse feito após conseguir portar os drivers existentes para o Windows 10X e, em seguida, ativou o suporte para recursos essenciais, como o Windows Hello e câmara.

O programador instalou a versão do sistema que vazou recentemente online. O sistema parece estar a funcionar na perfeição. Como se pode ver no vídeo abaixo, o Windows 10X tem suporte apenas a app UWP e PWA, e a Microsoft também oferece o suporte por gestos de toque.

Windows 10X em ação

Que o sistema apresentará uma fluidez interessante já não é propriamente novidade. O Pplware tem vindo a acompanhar a sua evolução e de facto é uma inteligente aposta por parte da Microsoft.

Com máquinas mais baratas e um sistema bastante fluído, a gigante de Redmond pode conseguir ter ainda mais clientes e atacar um segmento que é pouco explorado.

