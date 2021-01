Procura um bom smartphone até 300€? Temos sugestões

A escolha de um smartphone não é tarefa fácil num mercado tão competitivo. É por isso que, com frequência, aqui deixamos sugestões de modelos com boa relação entre qualidade e preço.

Sendo a gama média, numa faixa de preços entre os 150 € e os 300 €, a mais procurada, estes são alguns modelos a considerar. Não são propriamente os modelos mais recentes no mercado, mas são alguns dos que valem a pena neste momento, até porque têm descontos adicionais.

Procura um bom smartphone até 300€?

Xiaomi POCO M3 – 150 €

O smartphone Poco M3 apresenta-se com um processador Snapdragon 662 e uma GPU Adreno 610. Oferece 4 GB de RAM, mas pode ser adquirido nas versões de 64 ou 128 GB de armazenamento interno.

O ecrã é de 6,53″ com resolução FullHD+ (2340 x 1080 píxeis) e tem proteção Gorilla Glass 3. Além disso, oferece uma enorme bateria de 6000 mAh, com carregamento rápido a 18W.

O POCO M3 destaca-se pela sua câmara principal de 48 MP. Esta é auxiliada ainda por mais duas, nomeadamente, por duas de 2 MP, sendo uma câmara macro e outra para efeito desfocado. De referir que esta câmara grava no máximo a 1080p a 30 fps.

A câmara frontal, que surge em “gota” no ecrã é de 8 MP e disponibiliza as funcionalidades e modos básicos, incluindo o modo beleza. Curiosamente, esta câmara permite também gravar vídeos em timelapse.

O smartphone POCO M3 está disponível em Flash Sale, por cerca de 150€. O envio é gratuito e feito de armazém europeu, com entrega rápida e não sujeito a taxas adicionais.

POCO M3

POCO X3 NFC – 209 €

O POCO X3 NFC vem equipado com um ecrã IPS LCD de 6,67″, com uma pequena perfuração ao centro para a câmara dedicada às selfies. Este ecrã tem proteção Gorilla Glass 5 e oferece uma resolução FullHD+ numa proporção de 20:9. Além disso, tem uma taxa de atualização de 120Hz. O ecrã tem ainda suporte para HDR10 e o software do smartphone ainda oferece suporte para Widevine L1 DRM. Assim, terá acesso a conteúdo HDR10 em serviços como Netflix ou Amazon Prime.

Com um design distinto no segmento, o smartphone é à prova de água e poeiras, com certificado IP53, oferece porta USB Tipo-C, mas não foi esquecido a ligação jack de 3,5mm. Tal como o nome indica disponibiliza NFC

O POCO X3 NFC vem com uma bateria com capacidade de 5160 mAh, o que é bastante. Para uma boa parte dos utilizadores, isto pode garantir até 3 dias de utilização. O carregamento rápido é de 33W. O processador é o Snapdragon 732G, tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.

Por fim, tem uma câmara principal de 64 MP, uma ultra grande angular de 13 MP, uma câmara macro de 2 MP e ainda um sensor de profundidade de 2 MP. Em detalhe, o sensor principal de 64 MP é um Sony IMX 682 com uma abertura f/1,9 e que ainda suporta captação de modo noturno.

O POCO X3 está disponível também em Flash Sale, na sua versão de 6GB/128GB, por apenas 209€.

POCO X3

Xiaomi Redmi Note 9 Pro – 225 €

O Redmi Note 9 Pro (versão global), tem um ecrã de 6,67″ com resolução 1080 x 2400 píxeis e proteção Corning Gorilla Glass 5. O processador que o equipa é o Snapdragon 720G, tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.

Também este smartphone está equipado com Bluetooth 5.0, tem ligação USB Tipo-C, jack de áudio de 3,5mm e NFC.

A câmara principal é de 64 MP, auxiliada por mais 3 câmaras. A ultra grande angular é de 8 MP, a macro é de 5MP e a de profundidade de 2MP. A câmara frontal é de 16 MP.

De referir, por fim, que a bateria é de 5020 mAh com carregamento rápido de 30W.

O smartphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro está disponível em Flash Sale, por apenas 209 €.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

OnePlus 7T – 325,60 €

Apesar de ser ligeiramente acima dos 300 €, considerámos válido incluir o OnePlus 7T neste top, dadas as suas características. O OnePlus 7T tem um processador de elevado desempenho, o Snapdragon 855+, tem 8 GB de RAM e pode ser escolhido com 128 ou 256 GB de armazenamento interno.

Tem um ecrã Fluid AMOLED de 6,55″ com taxa de atualização de 90Hz e HDR10+, com uma resolução de 1080 x 2400 píxeis. A câmara frontal de 16 MP surge em gota no centro do ecrã.

As outras câmaras do smartphone posicionadas na traseira são de 48 MP (wide) + 12 MP (telephoto) + 16 MP (ultra-wide) e grava a uma resolução máxima de 4K a 60fps.

Este modelo, também com NFC disponível, tem uma câmara de 3800 mAh com carregamento rápido a 30W.

Disponível nas cores cinza e azul, na versão de 8 GB + 128 GB, o smartphone OnePlus 7T está disponível com grande desconto, por apenas 325€, utilizando o código N5E910D2DFD53000. O envio é gratuito e feito a partir da Europa.

OnePlus 7T