Inversor solar é a mais recente aposta energética da Tesla

Sabemos que Elon Musk não se poupa para estar sempre na vanguarda. Então, espelho disso são as constantes inovações associadas à Tesla, incluindo a mais recente: um inversor solar próprio.

Esta novidade é compatível, tanto em painéis solares convencionais, como em telhados solares e pode ser controlada através de uma app da Tesla.

Inversor solar próprio

Conforme sabemos, um inversor solar é um equipamento que transforma a energia do Sol em energia efetivamente utilizável. Ou seja, os painéis solares geram energia em corrente contínua e o inversor solar transforma-a em corrente alternada. Por sua vez, esta é aquela que utilizamos em casa, por exemplo.

Assim sendo, a Tesla projetou o inversor solar para 3,8 kW e 7,8 kW, de modo a responder às diferentes necessidades de energia dos proprietários. Da mesma forma e pela mesma razão, a Tesla havia já projetado vários tamanhos para o seu sistema de painéis solares.

Então, usando a tecnologia do Powerwall 2, o inversor solar trabalhará em conjunto com outros sistemas da Tesla. Ou seja, através da Ethernet, será estabelecida uma ligação entre a rede Wi-Fi e as atualizações Over-the-Air da empresa.

Para a criação deste inversor solar, fundiram a experiência da Tesla em eletrónica com características de segurança e um processo de instalação simples. Aliás, este novo inversor solar é compatível, quer com painéis solares convencionais, quer com telhados solares.

Posteriormente, os proprietários poder-se-ão registar na aplicação da Tesla e gerir o sistema solar, bem como controlar o consumo de energia.

Toda a casa alimentada com equipamentos da Tesla

A Tesla está no mercado da energia sustentável desde 2016, após ter adquirido a SolarCity. Agora, este novo equipamento é a promessa para completar o sistema solar doméstico da Tesla. Ou seja, os proprietários que assim o quiserem, poderão ter uma instalação solar assinada unicamente pela Tesla.

De forma bastante favorável, a Tesla tem disponível formatos de aluguer ou subscrição de equipamentos. Assim, os proprietários conseguem os produtos a preços mais baixos, bem como um período de teste, podendo perceber se se encaixam nas necessidades de cada casa.

Aliás, o facto do equipamento estar ligado via Wi-Fi e consequentemente à aplicação poderá ser uma mais valia quando, no futuro, o sistema for alvo de atualizações.

