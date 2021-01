Microsoft junta-se à Cruise e à GM no segmento dos carros autónomos

O segmento automóvel está em grande expansão com os carros elétricos e autónomos. Todos dos dias surgem notícias de marcas que à partida estariam afastadas deste segmento, no entanto, querem também marcar a sua presença. O caso da Microsoft é, em certa parte, um desses casos.

Hoje a empresa anunciou que se juntou à Cruise e à GM para embarcar na comercialização de carros autónomos.

Foi através de um comunicado no seu site que a Microsoft fez o anúncio de que se juntou a duas grandes empresas do setor automóvel, Cruise e GM, para a comercialização de veículos autónomos.

Trata-se então de um “relacionamento estratégico de longo prazo” entre as três empresas para acelerar a comercialização destes veículos.

Um relacionamento estratégico de longo prazo

Assim, as empresas irão reunir a excelência em engenharia de software e hardware, recursos de computação na Cloud, know-how de fabricação e ecossistema de parceiros, para transformar o transporte e criar um mundo mais seguro, limpo e acessível para todos.

Dan Ammann, CEO da Cruise, afirmou:

A nossa missão de oferecer a todos um transporte mais seguro, melhor e mais acessível, não é apenas uma corrida tecnológica, é também uma corrida pela confiança. A Microsoft, como o padrão ouro na democratização confiável da tecnologia, será, para nós, um multiplicador de força, à medida que comercializamos a nossa frota de veículos autónomos e elétricos.

No âmbito da computação na Cloud, a Cruise vai aproveitar o Azure, a plataforma da Microsoft, para comercializar as suas soluções exclusivas de veículos autónomos em escala.

A Microsoft, como fornecedora do serviço, também aproveitará a profunda experiência da indústria da Cruise para aprimorar a sua inovação de produto voltada para o cliente e servir as empresas de transporte em todo o mundo através do investimento contínuo no Azure.

A Microsoft irá juntar-se à General Motors, Honda e outros investidores institucionais para um novo investimento de capital combinado de mais de 2 mil milhões de dólares na Cruise.

Este poderá ser um investimento importante para a Cruise, ainda que para a Microsoft não se assuma como vital. Dá-lhe, no entanto, notoriedade também neste segmento dos transportes autónomos e perante a concorrência, como a Google, por exemplo.