Brasil: Telemóveis feitos no país têm de ter rádio FM

Olhando para a oferta que existe no mercado dos smartphones percebemos que a maioria deles não tem rádio nativo. Face à quantidade de serviços digitais que existem na área do áudio, pode até nem fazer sentido tal funcionalidade!

No entanto, Fábio Faria, ministro das Comunicações, garante que todos os telemóveis fabricados no Brasil têm de ter rádio FM. Os fabricantes já se vieram queixar.

Faz sentido que os telemóveis tenham rádio FM integrado?

Faz ou não sentido que os telemóveis tenham rádio FM integrado? Para Fábio Fari, ministro das comunicações brasileiro considera que os utilizadores não têm de gastar dinheiro com Wi-Fi, planos de dados, etc. Segundo o ministro “Para cada telefone fabricado no Brasil, vem o rádio de graça”.

Pode parecer apenas uma ideia descabida tendo em conta a evolução tecnológica, mas a verdade é que existe até um projeto de lei sobre o assunto. As fabricantes de telemóveis não aplaudem a ideia, mas já em setembro o ministro tinha referido que…

nada mais justo que a gente possa dar, tanto para o setor, mas em primeiro lugar, para o cidadão, o rádio no celular, para que as pessoas não precisem comprar dados nem precisem entrar no 3G ou no 4G

Para fomentar a sua ideia, Fábio Faria relembra há muitos locais onde nem sequer existe internet e que 43 milhões de brasileiros não possuem acesso à rede. Além disso, o “rádio é o meio de informação local, em muitas cidades é o único meio de informação”.

O ministro já confirmou que tem via verde do presidente Jair Bolsonaro para obrigar os fabricantes a incluírem nativamente um chip que permita ter rádio FM.

Para a Abinee – Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrónica – “cerca de 80 e 90% dos smartphones vendidos no país já são compatíveis com rádio FM”. Normalmente os equipamentos de entrada e intermediários possuem radio FM. Já os modelos premium, como iPhone, Galaxy S e Galaxy Note podem sempre ouvir rádio via streaming.