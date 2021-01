Edge: Microsoft volta a elevar a segurança dos utilizadores no seu browser

A Microsoft tem apostado no Edge como uma alternativa a qualquer browser do mercado. As propostas são muitas e estão cada vez melhores, procurando cativar os utilizadores com funcionalidades e novas opções importantes.

Claro que a sua linha de desenvolvimentos tem conseguido trazer novidades e a mais recente versão é a prova disso mesmo. A versão 88, recentemente lançada, foca-se na segurança dos utilizadores deste browser.

As mais recentes versões do Edge têm procurado melhorar este browser. Trouxeram funcionalidades essenciais e que até agora estavam afastadas da proposta da Microsoft. Estas melhoram naturalmente este browser e conseguem colocá-lo ao nível da concorrência.

Passwords mais fortes no browser da Microsoft

Com a versão 88 a Microsoft resolveu apostar na segurança, em especial na das passwords. Assim, este browser passou a propor aos utilizadores passwords complexas e seguras. Naturalmente que são apenas propostas e cabe ao utilizador aceitar ou não.

Sempre que for acedida uma área onde é pedida a criação de uma password, esta nova área apresentará uma proposta. Esta estará na criação de novas contas ou na mudança de passwords. Os níveis de segurança são elevados e, como se esperava, garantem a proteção do utilizador.

Edge consegue oferecer ainda mais segurança

Claro que a segurança deste elemento pode ser elevada, usando outras medidas no Edge. Uma delas chegou também com esta versão e irá monitorizar se as passwords estão acessíveis nas fugas que ocorrem demasiado frequentemente.

Usando mecanismos cifrados, as passwords do utilizador vão ser validadas nestes repositórios. Desta forma garantem que não estão vulneráveis. Claro que, caso seja descoberta, o utilizador será imediatamente alertado e notificado para que a altere de forma urgente.

Naturalmente que a Microsoft não inovou ou inventou estas funcionalidades. Estas estavam já presentes no Chrome, no Firefox e noutros browsers. Ainda assim, é importante ver que o segundo browser mais usado da Internet já ganhou medidas de segurança muito importantes.